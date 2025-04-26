凱道戰獨裁 嘉義藍軍動員7車赴凱道

國民黨、民眾黨今天上凱道舉辦「戰獨裁站出來」集會遊行，藍營嘉義縣市黨部動員參加，共出動7輛遊覽車，竹崎、布袋鄉親都遠赴參加，還有許多黨公職及民代自行前往，嘉義市中華眷村文化發展協會還自行包車參加，現場人山人海預估有8萬人。

立委王育敏辦公室主任何博倫說，凱道遊行現場人很多，大家齊聚人山人海，現場喊出預估有8萬人參與，下午2點半就從主舞台滿出景福門，其中包括嘉義縣3輛遊覽車北上會場，竹崎鄉、民雄鄉、朴子市、布袋鎮等地民眾都到場響應，一起戰獨裁。

嘉義市中華眷村文化發展協會理事長蒲維晨說，嘉義沒有預備車班，請台南支援遊覽車，僅撥出19個座位，召集19名協會成員，包括顧問將軍胡台虎、常務監事劉玉光、會員王海珍、滕新榮等人，今早上9點多出發北上，參加426捍衛中華民國、反獨裁、反暴力凱道大會師。