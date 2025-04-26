批藍白司法案件政治化 賴清德：戰獨裁應去北京天安門

賴清德總統今天下午到基隆市大武崙工業區因應美國關稅與廠商座談前受訪，針對國民黨下午舉行「反綠共、戰獨裁」凱道集會遊行指出，他提出三點提醒，如果真正要戰獨裁，應該要去北京天安門。見到獨裁集團的時候，不要再卑躬屈膝，要敢於向獨裁者爭取國家主權。

賴總統說，國民黨跟民眾黨號召群眾走上街頭，固然有他們的需求，其實他們的活動也正足以證明，台灣是一個民主的國家，有集會結社的自由，也有言論自由，沒有戒嚴，也沒有獨裁者。

賴總統表示，針對今天國民黨和民眾黨所發動的活動，他有三點提醒，第一，今天這個時候下著小雨，氣溫也有點低，很多民眾是從中南部長途跋涉而來。希望國民黨和民眾黨主辦單位要確實照顧民眾的健康，並且平平安安把他們帶回家。

賴總統指出，第二，在野黨不能夠反綠不反共，如果真正的要戰獨裁，應該要去對地方，找對人。大家都很清楚，中國要併吞台灣，台灣朝野政黨都是中國滲透的對象，因此「不是只有綠共，也有藍共、白共」，台灣不分朝野政黨，不分顏色，都應該一起反共，守護台灣，捍衛中華民國。

「如果真正要戰獨裁，確實的地方應該要去天安門，北京天安門。」賴清德說，至少到中國去，見到獨裁集團的時候，不要再卑躬屈膝，要敢於向獨裁者爭取國家主權，敢於向獨裁者傳達臺灣人民希望民主自由人權生活方式的心聲，同時要敢於要求獨裁者放棄武力攻打台灣，求得兩岸的和平。這個才是真正的戰獨裁，也才能夠真正的贏得人民的掌聲。

第三，他要提醒，台灣民主得來不易，是經過好幾代人，千千萬萬人犧牲奉獻，加上台灣人民共同努力，才有今天的成果，朝野都應該要珍惜。而民主的真諦就是法治。朝野都應該要有共識，不分政黨，不論何人，只要犯法，都應該要支持司法單位依法嚴辦，毋枉毋縱，這個才是人民需要的態度。

「不可以因為自己的政黨裡面有人涉及不法，司法單位偵辦，不僅僅不思反省檢討，反而砲打司法，將司法案件政治化」賴清德批這對民主的傷害何其大。