滿到景福門！凱道人潮如洪水湧入 活動開始前主辦方喊「破8萬人」

國民黨發起426上凱道「反綠共，戰獨裁」活動，話題經一周發酵，光是遊覽車就破300輛北上支持，活動下午3點開始，但活動開始前一小時，人群就滿到景福門，警方擴大交通管制，把景福門圓環外環道開放讓民眾站立，號召令明顯奏效，現場主持人稍早更喊出已破8萬人。

台北市早上還有雨勢，但中午後漸漸放晴，記者現場觀察，約中午12點人潮開始聚集，下午1點半後，遊覽車北上民眾如「洪水」般大量湧入，也讓轄區中正一警方不得不加強交通管制，在下午2點開放景福門圓環讓人站立、聚集，隨後更擴大管制中山南路北往南快慢車道全線。

值得一提的是，民眾黨主席黃國昌跟朱立倫會面後，同意一同上凱道，強調「426在凱道的集結，不是任何政黨的主場，而是人民的主場」，現場有眾多民眾黨支持者，帶著「柯P加油」、「放人」等牌語和旗幟表達訴求。