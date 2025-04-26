快訊

看不下去！ 馬英九嗆拿回權力：賴總統好自為之

凱道周邊全爆滿！韓國瑜上台前 主辦方喊破20萬人

藍白動員民眾上凱道示威 賴清德：戰獨裁應去北京天安門

聽新聞
0:00 / 0:00

滿到景福門！凱道人潮如洪水湧入 活動開始前主辦方喊「破8萬人」

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
民眾黨支持者積極響應，在舞台前第一排舉標語表達訴求。記者翁至成／攝影
民眾黨支持者積極響應，在舞台前第一排舉標語表達訴求。記者翁至成／攝影

國民黨發起426上凱道「反綠共，戰獨裁」活動，話題經一周發酵，光是遊覽車就破300輛北上支持，活動下午3點開始，但活動開始前一小時，人群就滿到景福門，警方擴大交通管制，把景福門圓環外環道開放讓民眾站立，號召令明顯奏效，現場主持人稍早更喊出已破8萬人。

台北市早上還有雨勢，但中午後漸漸放晴，記者現場觀察，約中午12點人潮開始聚集，下午1點半後，遊覽車北上民眾如「洪水」般大量湧入，也讓轄區中正一警方不得不加強交通管制，在下午2點開放景福門圓環讓人站立、聚集，隨後更擴大管制中山南路北往南快慢車道全線。

值得一提的是，民眾黨主席黃國昌跟朱立倫會面後，同意一同上凱道，強調「426在凱道的集結，不是任何政黨的主場，而是人民的主場」，現場有眾多民眾黨支持者，帶著「柯P加油」、「放人」等牌語和旗幟表達訴求。

國民黨「保守」估5萬人到場，目標上看10萬人甚至更多，北市警方不敢大意，已在市警局成立聯合指揮所，並動員逾400名警力維安，確保沒有違法脫序行為。

藍營號召令奏效，活動開始前一小時，群眾就已經滿到景福門。記者翁至成／攝影
藍營號召令奏效，活動開始前一小時，群眾就已經滿到景福門。記者翁至成／攝影
現場不少支持者聚集，開心在舞台前攝影留念。記者翁至成／攝影
現場不少支持者聚集，開心在舞台前攝影留念。記者翁至成／攝影
現場不少支持者聚集，開心在舞台前攝影留念。記者翁至成／攝影
現場不少支持者聚集，開心在舞台前攝影留念。記者翁至成／攝影
現場不少支持者聚集，開心在舞台前攝影留念。記者翁至成／攝影
現場不少支持者聚集，開心在舞台前攝影留念。記者翁至成／攝影
活動下午兩點半開始暖場，主持人登高一呼，群眾一致揮舞中華民國國旗，現場相當震撼。記者翁至成／攝影
活動下午兩點半開始暖場，主持人登高一呼，群眾一致揮舞中華民國國旗，現場相當震撼。記者翁至成／攝影
活動下午兩點半開始暖場，主持人登高一呼，群眾一致揮舞中華民國國旗，現場相當震撼。記者翁至成／攝影
活動下午兩點半開始暖場，主持人登高一呼，群眾一致揮舞中華民國國旗，現場相當震撼。記者翁至成／攝影
警方在下午2點時查看現場狀況，擴大交通管制開放讓民眾站上景福門西側。記者翁至成／攝影
警方在下午2點時查看現場狀況，擴大交通管制開放讓民眾站上景福門西側。記者翁至成／攝影
活動下午兩點半開始暖場，主持人登高一呼，群眾一致揮舞中華民國國旗，現場相當震撼。記者翁至成／攝影
活動下午兩點半開始暖場，主持人登高一呼，群眾一致揮舞中華民國國旗，現場相當震撼。記者翁至成／攝影
凱道戰獨裁藍宣稱破8萬，人潮滿到景福門兩側。記者胡經周／攝影
凱道戰獨裁藍宣稱破8萬，人潮滿到景福門兩側。記者胡經周／攝影

交通管制 凱道 朱立倫 民眾黨

延伸閱讀

426反綠共戰獨裁活動 萬人站上凱道怒吼

凱道戰獨裁北上怒吼 桃市議會前秘書長憤怒：政府帶頭作亂

凱道集會主持人顏值比一比？柳采葳：該關注的是這件事

台中60輛遊覽車揮軍上凱道 有遊覽車業者降價力挺：國旅清淡

相關新聞

凱道戰獨裁藍宣稱破8萬 人潮滿到景福門兩側

國民黨今天下午3時在凱道舉行「戰獨裁」集會遊行，活動還沒開始前，國民黨智庫副執行長凌濤下午2時50分宣布人數突破8萬人，...

滿到景福門！凱道人潮如洪水湧入 活動開始前主辦方喊「破8萬人」

國民黨發起426上凱道「反綠共，戰獨裁」活動，話題經一周發酵，光是遊覽車就破300輛北上支持，活動下午3點開始，但活動開...

批藍白司法案件政治化 賴清德：戰獨裁應去北京天安門

賴清德總統今天下午到基隆市大武崙工業區因應美國關稅與廠商座談前受訪，針對國民黨下午舉行「反綠共、戰獨裁」凱道集會遊行指出...

戰獨裁未開場近萬座椅已滿 民眾頭綁「我是台灣人我反綠」

國民黨今天下午3時在凱道舉行「戰獨裁」集會遊行，活動還沒開始前，現場近萬張座椅已經坐滿滿，民眾更頭綁「我是台灣人我反綠」...

426反綠共戰獨裁活動 萬人站上凱道怒吼

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹與多名黨工，日前因涉嫌偽造「幽靈連署」遭檢調約談，最後被「羈押禁見」，引來國民黨不滿，並號召...

影／藍營凱道戰獨裁 陳其邁：訴求不攻自破　

國民黨今天上凱道訴求「戰獨裁」，總統賴清德回嗆戰獨裁應該去北京天安門，還要藍營見到獨裁集團時不要再卑躬屈膝。對藍營在凱道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。