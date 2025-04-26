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凱道戰獨裁北上怒吼 桃市議會前秘書長憤怒：政府帶頭作亂

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
前桃園縣社會局長、桃園市議會前秘書長許秋萍痛批民進黨政府胡作非為，把國家搞得民不聊生。記者陳俊智／攝影
前桃園縣社會局長、桃園市議會前秘書長許秋萍痛批民進黨政府胡作非為，把國家搞得民不聊生。記者陳俊智／攝影

國民黨426戰獨裁今在凱道集結，桃園立委牛煦庭號召支持者北上，多輛遊覽車各自從龜山、蘆竹等地出發，表示每車都坐滿憤怒民眾，生氣民進黨政府胡作非為、欺壓百姓，把台灣弄到民不聊生。

牛煦庭臉書貼文指出，我國行政、立法、考試、司法和監察五權分立，民進黨獨攬四權半還不夠，連最後的異議之聲也要用盡手段剝奪。國民黨在立法院的多數是反獨裁的最後防線，但也是民進黨除之而後快的眼中釘。當他們在凱道大開罷免嘉年華，為獨裁者鋪紅地毯，動用司法對藍白在野黨抄家滅族，人民沒有退路，必須站出來粉碎其野心。

國民黨桃園市黨部統計，桃園共有71輛遊覽車從各地出發，北上凱道支持戰獨裁活動；桃園市議會國民黨團預計下午由議長邱奕勝、總召林政賢等人率隊響應；桃園市長張善政也預計下午4時出席活動並上台發言。

龜山地區眾多支持者今天頭綁「戰獨裁」藍布條，展現憤恨不平、抗爭到底的決心，許多人攜家帶眷北上，也有不少人是第一次參加社會運動；前桃園縣社會局長、桃園市議會前秘書長許秋萍也在北上隊伍中。她表示，很多人的心情都跟她一樣，「看不下去了」，非站出來不可。

許秋萍痛批民進黨政府「胡作非為、欺壓百姓」，國家被他們弄得民不聊生，如果再不站出來，可能面臨更糟糕的情況。她也說，民進黨政府不斷製造分立，身為國家領導人，不應該這樣做，政府帶頭作亂，百姓沒有安全感，觀看最近檢調約談行動，已有寒蟬效應，「大家深怕自己說錯一句話或做錯一件事就被扣起來，國家不應該是這樣」。

國民黨426戰獨裁今在凱道集結，桃園立委牛煦庭號召支持者北上，多部遊覽車各自從龜山、蘆竹等地出發，每車都坐滿憤怒民眾。記者陳俊智／攝影
國民黨426戰獨裁今在凱道集結，桃園立委牛煦庭號召支持者北上，多部遊覽車各自從龜山、蘆竹等地出發，每車都坐滿憤怒民眾。記者陳俊智／攝影
國民黨426戰獨裁今在凱道集結，桃園立委牛煦庭號召支持者北上，多部遊覽車各自從龜山、蘆竹等地出發，每車都坐滿憤怒民眾。記者陳俊智／攝影
國民黨426戰獨裁今在凱道集結，桃園立委牛煦庭號召支持者北上，多部遊覽車各自從龜山、蘆竹等地出發，每車都坐滿憤怒民眾。記者陳俊智／攝影

凱道 國民黨 民進黨

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