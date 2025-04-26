戰獨裁未開場近萬座椅已滿 民眾頭綁「我是台灣人我反綠」

國民黨今天下午3時在凱道舉行「戰獨裁」集會遊行，活動還沒開始前，現場近萬張座椅已經坐滿滿，民眾更頭綁「我是台灣人我反綠」抗議。國民黨立委謝龍介表示，大家都想出來表達心聲，一年來大家都不快樂，面臨國際危機又束手無策，大家想要站出來喊一下，讓賴清德總統聽到基層鬱悶的心聲。

「反綠共、戰獨裁，凱道一起站出來！」今天下午3時開始，2時30分暖場，儘管天空不作美，飄起毛毛細雨，但在活動開始前，現場準備近萬張的塑膠紅椅已經坐滿滿，相當踴躍，不少民眾手持國旗，頭綁「我是台灣人我反綠」的白布條表達訴求。此外，國民黨在現場也布置扭蛋機，讓民眾扭貼紙小物。

罷免民進黨立委吳思瑤召集人賴苡任、罷免民進黨立委吳沛憶領銜人李孝亮等團體也把握機會，在現場宣講，不少民眾停下腳步簽署二階段連署書。民眾黨發言人吳怡萱也在現場宣講，呼籲民眾簽署罷免吳沛憶二階段連署書。

謝龍介受訪表示，下午1時多，大家陸續都來了，天氣比較涼快，適合大家吶喊，早上所有車都準時發車。很多民眾都說是第一次站上街頭，他跟民眾說「不是第一次，而是替子孫寫歷史」。