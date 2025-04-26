藍凱道集會前 羅文嘉指國民黨「反不存在的綠共」是「反綠不反紅」

連日來不少民進黨高官與立委身邊助理遭爆出是共諜被檢調追查，國民黨的「反綠共戰獨裁」下午將在凱道登場。不過對此，海基會副董事長兼秘書長羅文嘉在臉書發表自己的看法，除了駁斥「綠共」說法，更批評國民黨「不敢反真實存在的紅共，只好創造不存在的綠共來反。」

羅文嘉26日中午在臉書貼文，稱有政黨把「反綠共」當作政治訴求，指「台灣反共反了70幾年，大家都知道反的是紅色中國共產黨，現在新創『反綠共』一詞，其實是『反綠不反紅』。」

羅批評，這是「不敢反真實存在的紅共，只好創造不存在的綠共來反」，並提到，這「一方面轉移從反共到親共之譏，一方面為反共成為國內共識時留個後路。」接著，羅文嘉表示，政治人物常誤判自己比人民聰明，以為口號、話術、修辭可以取代一切，忽略事物真正的本質。

他強調，就政黨言，事物本質就是黨的路線與行動，「黨的路線是反共或親共，對支持者或社會要講清楚。」

羅文嘉最後引述稱，「有人士」私下說，「共產黨最瞧不起的是國民黨：『當年被打得落荒而逃，不做檢討。現在被民進黨取代，又不做反省，整天只想求和求降⋯』。」結尾指，「哀哉！國民黨內難道沒有清醒的人，看出這點嗎？」

日前羅文嘉也在臉書轉發影射罷免國民黨立委的短片，並指「壞掉的當然要換，不要等下一次」，他也曾轉載海外罷免相關訊息與方式，也在駁斥水牛書店假帳號的文章下，標註「#罷免連署站是真的」。

今年3月13日，賴總統拋出「賴17條」定義大陸是「境外敵對勢力」後，關於這是否代表兩岸不再交流，羅文嘉曾於3月21日表示，自去年5月20日賴總統上任以後，在就職演說、國慶文告中多次強調，推動兩岸對等、健康有序的交流，是我們不變的承諾，這承諾就是海基會執行工作的目標跟方向。羅文嘉也提到兩岸交流「必須是雙向、對等、真正的交流，而不是為了統戰目的需要的交流。」