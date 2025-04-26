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凱道集會主持人顏值比一比？柳采葳：該關注的是這件事

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨台北市議員柳采葳。圖／柳采葳提供
國民黨台北市議員柳采葳。圖／柳采葳提供

國民黨今天下午在台北市凱達格蘭大道舉辦「反綠共戰獨裁」集會活動，主持人的顏值成為網路討論另類焦點。國民黨推出美女議員柳采葳、鍾沛君，而上周六網紅八炯等人號召「拒絕統戰，守護台灣」上凱道，主持人也是外貌出眾的嘉義市議員顏翎熹。對此，柳采葳說，更該關注的是賴清德獨裁，透過司法打壓在野黨。

由於有「青鳥」拿顏翎熹跟國民黨戰獨裁主持人相比，並酸說「柳采葳和鍾沛君是阿姨」，顏翎熹則發文表示，雖然她的立場和國民黨不同，也能理解大家看到他們會「規腹火」（台語，滿腔怒火），但真的沒有必要針對外貌進行比較或攻擊。

柳采葳今天表示，不用說什麼「規腹火」「大家看到你們心情也不會太好」現在才想到要當聖人，會不會太晚，這場對抗明明就是靠青鳥側翼謾罵撐起來的，現在演什麼白蓮花，會不會太會裝？

柳采葳說，支持兩性平權的人，肯定不會物化女性，相互比較，甚至刻意用容貌去製造對立，相信民眾上街抗議並不是因為誰身材好或誰比較漂亮，而是關心公共事務或支持特定理念。

「我自己對於自己的外貌跟內在都很有自信。」柳采葳表示，但是比起以物化女性的方式激起討論，希望大家能夠更關注賴政府目前對民主的侵害，透過司法打壓異議團體、在野黨的獨裁行為。

嘉義市議員顏翎熹。記者李宗祐 /攝影。報系資料照
嘉義市議員顏翎熹。記者李宗祐 /攝影。報系資料照

國民黨 柳采葳

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