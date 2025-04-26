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台中60輛遊覽車揮軍上凱道 有遊覽車業者降價力挺：國旅清淡

聯合報／ 記者黑中亮陳秋雲／台中即時報導
台中市不少民眾揪團報名參加凱道活動。圖／民眾提供
台中市不少民眾揪團報名參加凱道活動。圖／民眾提供

國民黨號召民眾上凱道「反綠共、戰獨裁」國民黨台中市黨部結合藍營立委，發動60幾輛遊覽車北上。各區中午以前出發，不少人主動報名，希望執政黨不要「只搞罷免，卻不顧人民、不拚經濟」，部分遊覽車業者也自動降價。

國民黨上凱道，遊覽車業者表示，國旅清淡，沒想到辦政治活動有生意上門，有的業者也認為政府應該好好拚經濟，自動降價響應，原本假日一天1.6萬，今天有部分1.3萬元就成交。

國民黨市黨部與立委、議員動員60幾輛遊覽車北上，今天中午以前在各區集合自行前往上凱道。

國民黨經費抓襟見肘，只有供應便當，礦泉水都是各民代服務處提供，並沒有順道安排景點參觀旅遊。

大雅區一群家庭主婦揪團參加，受訪說北上都是自發參加，物價漲到不像話，家裡面為了省錢都不敢外食；兒子當兵要隨時有打仗的準備，女兒失業，到處都只看到大罷免的連署攤位，卻看不到政府拚經濟有這麼積極！

台中市出動60幾輛遊覽車，民眾中午以前集合上凱道。圖／民眾提供
台中市出動60幾輛遊覽車，民眾中午以前集合上凱道。圖／民眾提供

凱道 國民黨 遊覽車

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