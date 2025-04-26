雲林20輛遊覽車北上凱道 張麗善要賴清德總統：放下屠刀

國民黨今天下午將在凱道舉行「反綠共、戰獨裁」活動，雲林縣將有20輛遊覽車北上參加，縣長張麗善也將出席，她今表示，她要提醒台灣不能失去制衡以及監督的力量、要和平不要戰爭、執政黨應做好高關稅的應對，並呼籲賴清德總統放下「屠刀」，用慈悲與善良照顧台灣。

張麗善表示，這段時間以來我們看到民進黨執政造成國內很多鄉親生活上的困頓與不安，尤其面臨惡性「大罷免」，已經造成社會紛擾、內政動盪，應該要站在民眾的立場，來思考如何讓民眾能夠安心、安全地生活。

她表示，她今北上凱道將有3個提醒，第一，希望國家能夠站在民眾的立場，民主法治國家，最後一道防線絕對不能淪陷，在這場惡性罷免當中，台灣不能失去制衡以及監督的力量，她呼籲所有的鄉親要勇敢站出來，投下不同意罷免票，讓台灣能夠繼續維持監督與制衡的機制。

第二，呼籲執政單位，也就是民進黨，全台灣的民眾要的是和平、不要戰爭，應該要思考如何讓所有的鄉親，能夠安心地生活、安全地活在台灣這塊寶島上。

第三，在高關稅的壓力之下，未來的失業潮是否會造成經濟產業的困頓，執政的民進黨是否已經做好因應的準備與措施。

此外，她也呼籲賴清德總統，「是否能放下你的屠刀，用一顆慈悲與善良的心，來照顧台灣的每一塊土地、每一個生活在寶島上的人民」。