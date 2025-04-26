國民黨今凱道「戰獨裁」估至少5萬人響應 醫4大重點提醒

國民黨今天下午在凱道舉行「反綠共、戰獨裁」活動，黨內評估至少5萬民眾上凱道。不過今天天氣濕冷，醫師提醒，現場情緒可能較高昂，參與的民眾如有慢性病要記得先吃藥，同時要做好保暖、避免失溫，最好穿著雨衣，也要適當補充水分；人多可能推擠加上地面溼滑，要注意跌倒。

國民黨組發會主委許宇甄表示，全台22縣市包括離島、台東、屏東等路途較遠的地方，都有民眾自發報名參加。

今天北部陰雨綿綿且氣溫偏涼。中央氣象署預報員李名翔表示，今天北部地區雲量偏多，加上有些降雨情況發生，高溫23、24度，整體來說南北溫度和天氣差異都是比較大的，南來北往留意天氣變化。

現場參與者情緒可能相對激昂。中華民國大型活動緊急救護協會創會理事長高偉峰說，心血管疾病等慢性病患要記得吃藥，因為情緒高昂時的血壓也會比較高，猝死的風險也較大；另外，今天適逢雨天，需做好適當保暖、避免失溫，穿雨衣是比較好的選項，因為雨傘可能被風吹歪。

高偉峰說，這類大型集會場合，脫水也是一個需要留意的風險，尤其女性如未適當補充水分，可能出現泌尿道感染症狀；跌倒同樣不可輕忽，有樓梯或斜坡區域要注意，也要避免人多推擠導致跌倒。

衛福部國健署提醒，防跌要從生活小細節做起，規律運動、維持居家環境及用藥安全，都是防跌的好方法，在穿著部分，建議選擇薄且穩固的防滑鞋底、低且四方形的鞋跟、有充分固定的鞋子，並穿著合身的衣物，注意褲管不要過長，以避免滑倒、絆倒；穿著沒有充分固定的鞋子，如沒有鞋帶、扣子、魔鬼氈等，會有較高的跌倒風險。