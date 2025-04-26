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426上凱道 高雄45遊覽車近2000人北上助陣 藍委：超乎預期

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
國民黨不分區立委林倩綺。記者郭韋綺／攝影
國民黨不分區立委林倩綺。記者郭韋綺／攝影

國民黨號召民眾426上凱道「反綠共，戰獨裁」，高雄今早出動45輛車、近2000人搭遊覽車北上。立委林倩綺表示，想北上的鄉親比預期還多，遊覽車位都滿了「比預期多出2、3倍」。

林倩綺指出，今天大家要大凱達格蘭大道，參加下午3點戰獨裁、站出來活動，從朱立倫主席登高一呼，南部鄉親響應熱烈，一周以來，收到很多人詢問去台北的事情，市黨部協助居中找車輛，非常多鄉親報名，大家都悶很久了，要藉這次機會吶喊出來，反對執政者不公不義的作為。

林倩綺表示，想北上的鄉親比預期還多，預估多出2、3倍，遊覽車位已經滿了，民眾眼睛是雪亮的，社會對司法都有很大疑惑，全台民眾看到執政者不公，選擇都站出來，希望執政者透過這次站出來活動好好省思。

林倩綺提到，提到立法院長韓國瑜昨表態會參加，並發表一席談話，她相信這在在顯示藍營大團結，藍營縣市首長也都將出席，將帶領民眾站出來，不能再沉默、不能再冷漠。

林倩綺 遊覽車

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