「反綠共戰獨裁」下午凱道登場 國民黨公布主題曲「毋甘願的人」

國民黨今天下午3時在凱道舉行「反綠共、戰獨裁，凱道一起站出來！」集會遊行，國民黨稍早也公布活動主題曲「毋甘願的人」。國民黨智庫副執行長凌濤表示，這首歌是網友「子夜鷗」的創作，控訴綠共政府正掐著台灣民主的咽喉，幾近窒息，今天活動現場將邀民眾一起大聲唱出來。

凌濤表示，網友「子夜鷗」的創作受到民眾廣傳，為什麼「子夜鷗」寫下這首「毋甘願的人」？因為有一種痛，是看到故鄉漸漸失去溫度；有一種氣，是無法再對不義裝作無感，當國家機器成為政權的工具，一切善惡是非顛倒淪喪、人民噤聲成為日常，大家就會成為一個「毋甘願的人」。這是一首寫給台灣、寫給每個「無法再退讓」的人。

談及今天出席狀況，凌濤說，一早從回報的資訊得知，從高雄、從雲林、東部地區，加上公民團體自發，有報名、沒報名的，全台民意站出來的人數，遠遠超過周三報名的5萬人，人民的憤怒，準備野火燎原，他呼籲大家下午3時，戰獨裁，站出來。