快訊

周年慶吃到誠實豆沙包！廣達副董：我們現在被川普逼到有很多彈性

大咖男星驚傳出「翻車意外」 頸部神經遭壓迫！現況曝

星巴克「買一送一」！連續2天、這次有星冰樂跟星沁爽

「反綠共戰獨裁」下午凱道登場 國民黨公布主題曲「毋甘願的人」

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨今天下午3時在凱道舉行「反綠共、戰獨裁，凱道一起站出來！」集會遊行，國民黨稍早也公布活動主題曲「毋甘願的人」。圖／凌濤提供
國民黨今天下午3時在凱道舉行「反綠共、戰獨裁，凱道一起站出來！」集會遊行，國民黨稍早也公布活動主題曲「毋甘願的人」。圖／凌濤提供

國民黨今天下午3時在凱道舉行「反綠共、戰獨裁，凱道一起站出來！」集會遊行，國民黨稍早也公布活動主題曲「毋甘願的人」。國民黨智庫副執行長凌濤表示，這首歌是網友「子夜鷗」的創作，控訴綠共政府正掐著台灣民主的咽喉，幾近窒息，今天活動現場將邀民眾一起大聲唱出來。

凌濤表示，網友「子夜鷗」的創作受到民眾廣傳，為什麼「子夜鷗」寫下這首「毋甘願的人」？因為有一種痛，是看到故鄉漸漸失去溫度；有一種氣，是無法再對不義裝作無感，當國家機器成為政權的工具，一切善惡是非顛倒淪喪、人民噤聲成為日常，大家就會成為一個「毋甘願的人」。這是一首寫給台灣、寫給每個「無法再退讓」的人。

談及今天出席狀況，凌濤說，一早從回報的資訊得知，從高雄、從雲林、東部地區，加上公民團體自發，有報名、沒報名的，全台民意站出來的人數，遠遠超過周三報名的5萬人，人民的憤怒，準備野火燎原，他呼籲大家下午3時，戰獨裁，站出來。

凌濤 凱道 國民黨 集會遊行

延伸閱讀

黃呂錦茹遭羈押禁見 凌濤：國家機器將清算所有在野

傳426上凱道青鳥將鬧場 凌濤揭三反串爛招挑衝突

傳檢調將進國民黨中央黨部？ 凌濤嗆：綠共國家機器迫害

高關稅他國政要忙交涉 凌濤：台對美第一把交椅在吃潤餅

相關新聞

「反綠共戰獨裁」下午凱道登場 國民黨公布主題曲「毋甘願的人」

國民黨今天下午3時在凱道舉行「反綠共、戰獨裁，凱道一起站出來！」集會遊行，國民黨稍早也公布活動主題曲「毋甘願的人」。國民...

藍召5萬人拚氣勢 禿子、漢子、燕子下午凱道戰獨裁

面對綠營罷免、司法兩把大刀步步進逼，國民黨今天下午3時在凱道舉行「反綠共、戰獨裁」活動表達不滿，黨內評估至少5萬民眾上凱...

國民黨今「戰獨裁」 邱毅曝6大原因：估10萬人擠爆凱道

國民黨今天發起在凱道「反綠共、戰獨裁」集會遊行，前立委邱毅表示，他估計會在10萬人左右到場發出怒吼，「說不準還會更熱，擠...

破300輛遊覽車！藍白今上凱道「反綠共戰獨裁」 400警維安

國民黨主席朱立倫上周在台北地檢署外抗議時，發起426上凱道「反綠共，戰獨裁」活動，話題經一周發酵，光是遊覽車就破300輛...

426上凱道…彰化發動8輛遊覽車400多人參加

國民黨號召民眾426上凱道「反綠共，戰獨裁」，彰化縣今天上午出動8輛遊覽車載送300多人北上，此外，除縣長王惠美、兼縣黨...

影／今下午上凱道反獨裁 侯友宜：賴清德有責跟在野對話

「反綠共、戰獨裁」集會遊行下午登場，新北市長侯友宜也將到場聲援。侯友宜今天上午參加新北市技能競賽時受訪指出，面對這段時間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。