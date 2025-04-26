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影／今下午上凱道反獨裁 侯友宜：賴清德有責跟在野對話

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天下午將上凱道。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天下午將上凱道。記者葉德正／攝影

「反綠共、戰獨裁」集會遊行下午登場，新北市長侯友宜也將到場聲援。侯友宜今天上午參加新北市技能競賽時受訪指出，面對這段時間的不公不義、不符合比例原則的辦案，他一定會站出來，他更呼籲不要再大罷免，賴清德總統快速召開國是會議，跟在野、人民對話，解決台灣困境。

侯友宜表示，今天下午遊行他第一時就表達會到場，這段時間選擇性、不符合比例的辦案，都是用政治、用政黨之私來打擊異己，讓人民生活在司法恐懼當中，這不是民主常態，每個人要守護民主站出來，呼籲不公不義不能在周邊發生。

侯友宜說，大家不要再政治對立、仇恨式對抗，好好靜下心回到民生經濟議題，他更點名賴總統有責任要站出來，跟在野、跟人民對話，召開國是會議，解決國家政局最混亂時刻，讓人民能安心生活在這塊土地，找出一個大家可以全力合作團結，面對內憂外患往前走的力量。

至於黃呂錦茹被羈押這一事，侯再重申，他反對不公、不義選擇性以及不合比例的辦案的方式，人民有責任，面對這樣不公不義打擊政黨異己、用政治力影響司法，回歸法律之前人人之間都是平等的，相信這個事件，人民的眼睛是雪亮的。

侯友宜 凱道 集會遊行 黃呂錦茹

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