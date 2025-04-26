國民黨426上凱道 謝志偉改編金剛經四句偈譏諷

國民黨今天發動426上凱道「反綠共、戰獨裁」遊行，駐德代表謝志偉今天在臉書貼文，將金剛經四句偈改寫為「一切有違法，錦茹夢換泡，如敗露亦該電，應坐牢就關。」譏諷國民黨。謝志偉並批評「這個黨到底是『適應不良』，抑或是『素行不良』，就由人民自己判斷了。」

為抗議檢調偵辦不時連署案，國民黨發動426上凱道「反綠共、戰獨裁」遊行，預計將有5萬人參加。多個民團、勞團組成的社運「秋鬥」，以及平行政府、左翼聯盟等，也宣布將現身聲援426戰獨裁的行動。

謝志偉也個人臉書及粉專分享貼文表示，有朋友詢問他對此有何評論，他提出「金剛經四句偈現代版」，將原本的「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」，改寫為「一切有違法，錦茹夢換泡，如敗露亦該電，應坐牢就關。」

他並說，此言一出，獲得對方「峨嵋經」（諧音amazing）的讚嘆。

謝志偉進一步質疑，「當年戒嚴時，獨裁慣了，殺人放火打家刼社都沒事。如今偷雞摸狗、作偽詐騙，竟然被告、被查、被羈押，是可忍，孰不可忍？於是，白天偕黑道，一起上凱道」。

他最後表示，「這個黨到底是『適應不良』，抑或是『素行不良』，就由人民自己判斷了。」