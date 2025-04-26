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藍召5萬人拚氣勢 禿子、漢子、燕子下午凱道戰獨裁
面對綠營罷免、司法兩把大刀步步進逼，國民黨今天下午3時在凱道舉行「反綠共、戰獨裁」活動表達不滿，黨內評估至少5萬民眾上凱道。其中更引人注目的是，立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕將再現當年「禿子、漢子、燕子」同台的場面，民眾黨主席黃國昌也表示絕不坐視惡罷，將出席表達力挺。
近期檢調大動作搜索國民黨多個縣市黨部，台北市黨部主委黃呂錦茹，以及全台各地多名黨工遭羈押禁見，全面引爆藍營怒火。
為抗議賴清德總統獨裁，國民黨今天下午3時號召全體黨公職上凱道，台北市長蔣萬安、盧秀燕、侯友宜、桃園市長張善政等藍營15縣市首長均會出席外，前總統馬英九、台大前校長管中閔也都到場發表談話，沉默已久的韓國瑜昨也在射穿雲箭，號召民眾今天凱道見。
國民黨組發會主委許宇甄表示，全台22縣市包括離島、台東、屏東等路途較遠的地方，都有民眾自發報名參加，其中有不少民眾反映叫不到遊覽車，他們鼓勵民眾搭高鐵或台鐵參加，整體人數至少5萬以上。此外，由於民眾黨主席黃國昌也會參加，加上「小草」人數，可望衝高參與人數。
「反綠共、戰獨裁，凱道一起站出來！」集會遊行由國民黨立委謝龍介，以及台北市議員李明賢、鍾沛君、柳采葳擔任主持人，開場後由擔任神祕嘉賓的管中閔致詞，之後是各地縣市議長及議員上台表達地方的心聲，緊接著才是馬英九致詞。
在馬英九致詞後，國旗進場，此時韓國瑜將率國民黨立委上台宣講，緊接在後的是民眾黨致詞，最後由朱立倫率領執政縣市首長，以及國民黨全體黨公職上台，營造大團結氣勢。
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