凱道反獨裁 學者喊：藍白應如「國親新聯盟」抗民進黨

國民黨今號召群眾上凱道「反獨裁」，與藍委罷團419凱道「反共護台」、「反統戰」活動較勁。清華大學兼任助理教授何志勇說，民進黨要反中卻只在國內清算國民黨，有意義嗎？也呼籲在野黨如過去的「國親新聯盟」，組成聯盟制衡執政黨。

何志勇說，419凱道遊行訴求叫「拒絕統戰」，但民進黨是反統戰、反共還是反中？民進黨在做的事情其實也在統戰，從早期省籍鬥爭，分化省籍，到職業別的鬥爭軍公教，稱他們是米蟲，再到現在青鳥這種世代鬥爭。他反問民進黨，請問台灣可不可以被美國統戰，對綠而言好像可以。

何志勇提到，在美國，通常是以社會主義來稱呼共產主義，偏向左派，在歐洲也是。綠營或綠營的這些民團，大部分都是以左派自居，不會是在此意義上，去反對社會主義或反左，所以目標只有一個，就是反中，其他都是包裝。要反中，卻在國內清算國民黨有任何意義嗎？

何志勇指出，在民進黨執政的8到9年期間，台灣的綜合國力是持續下滑的，貧富差距每年加大，國內產業單一化，造成傳統產業脆弱，服務業低薪。我國國際空間愈來愈壓縮，例如賴清德總統無法參加教宗方濟各的喪禮，邦交國快跌到剩個位數。現在美中要談判，習近平跟川普通電話，台灣可能變成美中談判的籌碼。419的訴求其實找不到方法，只能在國內消費在野黨，在國內拚場沒有辦法解決問題。

何志勇表示，國民黨今日在凱道集結，加上民眾黨參與，民進黨執政是只有40%民意的少數政權，主張民主價值，就應該要開放多元的聲音，在野黨出來發表不同的看法，不應該打壓。在野黨監督執政黨天經地義，反而執政黨上街是很奇怪的事情，只有在民進黨執政時才會發生。

何志勇再以美國為例，質疑台灣以左派、自由派自居的民團。他表示，川普近期在美國以行政命令，威脅各大學也包括哈佛大學在內，終止多元計畫，若不終止，就要刪減聯邦政府的教育部預算補助，最近鬧得沸沸揚揚。請問接受嗎？

何志勇強調，在野黨應該要團結，除拚場外，除了表面上的攻防外，如何如過去的「國親新聯盟」一樣，有個聯盟產生，制衡執政黨，在野黨應念茲在茲，以台灣百姓的福祉為念。