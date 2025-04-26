快訊

周年慶吃到誠實豆沙包！廣達副董：我們現在被川普逼到有很多彈性

大咖男星驚傳出「翻車意外」 頸部神經遭壓迫！現況曝

星巴克「買一送一」！連續2天、這次有星冰樂跟星沁爽

聽新聞
0:00 / 0:00

凱道反獨裁 學者喊：藍白應如「國親新聯盟」抗民進黨

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨今號召群眾上凱道「反獨裁」，民眾黨也將參與。圖為「在野領袖峰會」，國民黨主席朱立倫（右）與民眾黨主席黃國昌（左）相互致意。圖／聯合報資料照片
國民黨今號召群眾上凱道「反獨裁」，民眾黨也將參與。圖為「在野領袖峰會」，國民黨主席朱立倫（右）與民眾黨主席黃國昌（左）相互致意。圖／聯合報資料照片

國民黨今號召群眾上凱道「反獨裁」，與藍委罷團419凱道「反共護台」、「反統戰」活動較勁。清華大學兼任助理教授何志勇說，民進黨要反中卻只在國內清算國民黨，有意義嗎？也呼籲在野黨如過去的「國親新聯盟」，組成聯盟制衡執政黨。

何志勇說，419凱道遊行訴求叫「拒絕統戰」，但民進黨是反統戰、反共還是反中？民進黨在做的事情其實也在統戰，從早期省籍鬥爭，分化省籍，到職業別的鬥爭軍公教，稱他們是米蟲，再到現在青鳥這種世代鬥爭。他反問民進黨，請問台灣可不可以被美國統戰，對綠而言好像可以。

何志勇提到，在美國，通常是以社會主義來稱呼共產主義，偏向左派，在歐洲也是。綠營或綠營的這些民團，大部分都是以左派自居，不會是在此意義上，去反對社會主義或反左，所以目標只有一個，就是反中，其他都是包裝。要反中，卻在國內清算國民黨有任何意義嗎？

何志勇指出，在民進黨執政的8到9年期間，台灣的綜合國力是持續下滑的，貧富差距每年加大，國內產業單一化，造成傳統產業脆弱，服務業低薪。我國國際空間愈來愈壓縮，例如賴清德總統無法參加教宗方濟各的喪禮，邦交國快跌到剩個位數。現在美中要談判，習近平跟川普通電話，台灣可能變成美中談判的籌碼。419的訴求其實找不到方法，只能在國內消費在野黨，在國內拚場沒有辦法解決問題。

何志勇表示，國民黨今日在凱道集結，加上民眾黨參與，民進黨執政是只有40%民意的少數政權，主張民主價值，就應該要開放多元的聲音，在野黨出來發表不同的看法，不應該打壓。在野黨監督執政黨天經地義，反而執政黨上街是很奇怪的事情，只有在民進黨執政時才會發生。

何志勇再以美國為例，質疑台灣以左派、自由派自居的民團。他表示，川普近期在美國以行政命令，威脅各大學也包括哈佛大學在內，終止多元計畫，若不終止，就要刪減聯邦政府的教育部預算補助，最近鬧得沸沸揚揚。請問接受嗎？

何志勇強調，在野黨應該要團結，除拚場外，除了表面上的攻防外，如何如過去的「國親新聯盟」一樣，有個聯盟產生，制衡執政黨，在野黨應念茲在茲，以台灣百姓的福祉為念。

凱道 國民黨

延伸閱讀

藍凱道戰獨裁 罷團酸：監視者都不在 剛好趁機揪連署

破300輛遊覽車！藍白今上凱道「反綠共戰獨裁」 400警維安

抖音網紅稱今要在426凱道遊行「喊打」製造混亂 警方正查

國民黨今「戰獨裁」 邱毅曝6大原因：估10萬人擠爆凱道

相關新聞

「反綠共戰獨裁」下午凱道登場 國民黨公布主題曲「毋甘願的人」

國民黨今天下午3時在凱道舉行「反綠共、戰獨裁，凱道一起站出來！」集會遊行，國民黨稍早也公布活動主題曲「毋甘願的人」。國民...

藍召5萬人拚氣勢 禿子、漢子、燕子下午凱道戰獨裁

面對綠營罷免、司法兩把大刀步步進逼，國民黨今天下午3時在凱道舉行「反綠共、戰獨裁」活動表達不滿，黨內評估至少5萬民眾上凱...

國民黨今「戰獨裁」 邱毅曝6大原因：估10萬人擠爆凱道

國民黨今天發起在凱道「反綠共、戰獨裁」集會遊行，前立委邱毅表示，他估計會在10萬人左右到場發出怒吼，「說不準還會更熱，擠...

破300輛遊覽車！藍白今上凱道「反綠共戰獨裁」 400警維安

國民黨主席朱立倫上周在台北地檢署外抗議時，發起426上凱道「反綠共，戰獨裁」活動，話題經一周發酵，光是遊覽車就破300輛...

426上凱道…彰化發動8輛遊覽車400多人參加

國民黨號召民眾426上凱道「反綠共，戰獨裁」，彰化縣今天上午出動8輛遊覽車載送300多人北上，此外，除縣長王惠美、兼縣黨...

影／今下午上凱道反獨裁 侯友宜：賴清德有責跟在野對話

「反綠共、戰獨裁」集會遊行下午登場，新北市長侯友宜也將到場聲援。侯友宜今天上午參加新北市技能競賽時受訪指出，面對這段時間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。