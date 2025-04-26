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綠藍凱道先後拚場 學者：缺重大事件訴求 難跨出同溫層

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨即將在426上凱道舉辦「戰獨裁」大遊行，425下午國民黨主席朱立倫（左）來到立法院，拜會立法院院長韓國瑜（右），韓國瑜特別下樓來到門口，接待朱立倫上樓會談。記者許正宏／攝影
國民黨即將在426上凱道舉辦「戰獨裁」大遊行，425下午國民黨主席朱立倫（左）來到立法院，拜會立法院院長韓國瑜（右），韓國瑜特別下樓來到門口，接待朱立倫上樓會談。記者許正宏／攝影

國民黨今號召群眾上凱道「反獨裁」，頗有和藍委罷團419凱道「反共護台」活動較勁的意味。學者分析，419凱道活動主軸「反統戰」與綠營長期主張一致，有助加強訴求；反觀國民黨近期才提426凱道活動，一般民眾或未理解訴求。兩場活動仍以鞏固同溫層為主，如要突破同溫層，需有重大事件發生激起不滿。

台藝大廣播電視系教授賴祥蔚說，419遊行雖然名義上是罷免團體發起的活動，但是主軸「反統戰」跟過去長期以來民進黨及相關支持者一再主張的反中及大罷免訴求，整體而言一脈相承，具有加強訴求、累積能量的效果，支持者如果認同，就是加入罷免活動，因此可以繼續把在野黨連結到境外勢力，以提高罷免的可能性。

賴祥蔚認為，反觀國民黨426發起的遊行，主張是「反綠共、戰獨裁」，因為是最近才提出來，還沒有效傳播出去，一般民眾可能未必清楚這次遊行的訴求，就算知道也可能會理解成這是在野黨要對抗執政黨，未必明白國民黨捍衛民主的訴求，也不知道如果認同要如何配合並落實到具體行為，例如是支持罷免執政黨立委？或是積極出來投票以支持遭到罷免的國民黨立委。

東吳大學政治系副教授左宜恩表示，目前來看雙方還是以鞏固同溫層為主。雖然日前川普政府的對等關稅政策使我國股市大跌，但由於川普態度反覆，將正式實施相關政策時間向後延期，而且關稅政策對我國真正產生影響可能需至明年甚至更晚才能令人民有感，因此原先藍營期盼原本對大罷免議題較無感的選民，能因我國無力招架關稅政策而願意走上街頭的可能性降低。

左宜恩說，白營支持者對民眾黨前主席柯文哲持續遭到羈押而感到憤怒的程度，目前看來也似乎已過高峰期，因此無論藍白陣營，欲藉由426凱道活動吸引立場較為中間的選民此一企圖恐怕較難達成，屆時仍然會以雙方死忠選民為主。

左宜恩指出，藍白陣營如欲藉由凱道活動反制大罷免行動，除了需要「天時」，也就是國內外發生重要民生或司法事件激發社會大眾普遍性對執政當局不滿外，亦需要「人和」，也就是自身重要政治人物團結一心，挺身而出加強宣傳與論述力道，如此才有機會成功營造反罷免氣勢，進而轉化為下一次選舉的政治能量。

上周六（19日）的凱道集結群眾，當時人潮有擠到景福門。記者翁至成／攝影
上周六（19日）的凱道集結群眾，當時人潮有擠到景福門。記者翁至成／攝影
國民黨號召26日上凱道。圖／取自凌濤臉書
國民黨號召26日上凱道。圖／取自凌濤臉書

凱道 藍白

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