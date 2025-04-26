快訊

周年慶吃到誠實豆沙包！廣達副董：我們現在被川普逼到有很多彈性

大咖男星驚傳出「翻車意外」 頸部神經遭壓迫！現況曝

星巴克「買一送一」！連續2天、這次有星冰樂跟星沁爽

聽新聞
0:00 / 0:00

藍凱道戰獨裁 罷團酸：監視者都不在 剛好趁機揪連署

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
親綠罷免團體表示，426遊行不會對大罷免有顯著影響，今天反而是號召民眾簽罷免書的好時機。圖／聯合報系資料照片
親綠罷免團體表示，426遊行不會對大罷免有顯著影響，今天反而是號召民眾簽罷免書的好時機。圖／聯合報系資料照片

國民黨今天將舉行「426戰獨裁」凱道遊行，民進黨立委沈伯洋表示，目前尚在努力的約7位國民黨立委二階罷免連署，差距都在2千到4千份間，皆已在門檻邊緣，評估426遊行對大罷免士氣影響有限。親綠罷免團體則笑稱，怎麼會有影響，今天反而是號召民眾簽罷免書的好時機。

沈伯洋表示，連署最好在5月8日前送件，早送準沒錯，目標是一次到位，不要補件。因為補件會讓投票時間延後50天，直接落入藍白四大公投的陷阱，能不能做到是另一回事，但先拚就是了。

沈伯洋指出，國民黨立委葉元之、呂玉玲、傅崐萁、林德福、張智倫、黃健豪、江啟臣等，目前都在補件邊緣。周末這一波，拜託大家全力衝刺。有幾位罷免已確定過關，對方不會再低調，未來幾天可能會出現更多告人、騷擾、挑釁，請罷團志工務必小心、注意自身安全。

沈伯洋說，呼籲支持者426遊行不要過去，因為對方擅長挑起衝突營造仇恨，不要讓他們得逞。回應方式很簡單，趁這些人都在凱道，讓罷團遍地開花，全台灣狂衝連署，讓他們知道真正的民意在哪裡。

罷免團體也製作文宣表示，「妳是不是一直想連署又怕被看見？是不是時常想簽，又猶豫而錯過連署攤？」4月26日就是最佳時機，因為國民黨都在凱道大喊口號，監視連署據點的國民黨人全都不在，二階連署倒數時刻，真的不能再錯過。

民進黨人士表示，大罷免已變成政黨對決，藍營辦活動號召自家支持者，從過去經驗來看，效果就是發生在藍營，對綠營不會有影響；民進黨不會隨之起舞，繼續在設定節奏上盡可能完成更多藍委二階段連署，才是當前重點。該人士透露，黨中央緊盯罷免連署進度，預估最後通過二階罷免連署的國民黨立委，有望達20位。

凱道 罷免

延伸閱讀

北市5藍委罷免二階連署全過門檻 曹興誠籲罷團誠實公布數字

罷免傅崐萁差千份達標 沈伯洋：剩最後一哩路

花蓮罷團串連發動罷免特快車 沈伯洋：最後一哩路

沈伯洋批藍挺偽造文書嫌疑者 花蓮藍營將動員北上抗議

相關新聞

「反綠共戰獨裁」下午凱道登場 國民黨公布主題曲「毋甘願的人」

國民黨今天下午3時在凱道舉行「反綠共、戰獨裁，凱道一起站出來！」集會遊行，國民黨稍早也公布活動主題曲「毋甘願的人」。國民...

藍召5萬人拚氣勢 禿子、漢子、燕子下午凱道戰獨裁

面對綠營罷免、司法兩把大刀步步進逼，國民黨今天下午3時在凱道舉行「反綠共、戰獨裁」活動表達不滿，黨內評估至少5萬民眾上凱...

國民黨今「戰獨裁」 邱毅曝6大原因：估10萬人擠爆凱道

國民黨今天發起在凱道「反綠共、戰獨裁」集會遊行，前立委邱毅表示，他估計會在10萬人左右到場發出怒吼，「說不準還會更熱，擠...

破300輛遊覽車！藍白今上凱道「反綠共戰獨裁」 400警維安

國民黨主席朱立倫上周在台北地檢署外抗議時，發起426上凱道「反綠共，戰獨裁」活動，話題經一周發酵，光是遊覽車就破300輛...

426上凱道…彰化發動8輛遊覽車400多人參加

國民黨號召民眾426上凱道「反綠共，戰獨裁」，彰化縣今天上午出動8輛遊覽車載送300多人北上，此外，除縣長王惠美、兼縣黨...

影／今下午上凱道反獨裁 侯友宜：賴清德有責跟在野對話

「反綠共、戰獨裁」集會遊行下午登場，新北市長侯友宜也將到場聲援。侯友宜今天上午參加新北市技能競賽時受訪指出，面對這段時間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。