藍凱道戰獨裁 罷團酸：監視者都不在 剛好趁機揪連署

國民黨今天將舉行「426戰獨裁」凱道遊行，民進黨立委沈伯洋表示，目前尚在努力的約7位國民黨立委二階罷免連署，差距都在2千到4千份間，皆已在門檻邊緣，評估426遊行對大罷免士氣影響有限。親綠罷免團體則笑稱，怎麼會有影響，今天反而是號召民眾簽罷免書的好時機。

沈伯洋表示，連署最好在5月8日前送件，早送準沒錯，目標是一次到位，不要補件。因為補件會讓投票時間延後50天，直接落入藍白四大公投的陷阱，能不能做到是另一回事，但先拚就是了。

沈伯洋指出，國民黨立委葉元之、呂玉玲、傅崐萁、林德福、張智倫、黃健豪、江啟臣等，目前都在補件邊緣。周末這一波，拜託大家全力衝刺。有幾位罷免已確定過關，對方不會再低調，未來幾天可能會出現更多告人、騷擾、挑釁，請罷團志工務必小心、注意自身安全。

沈伯洋說，呼籲支持者426遊行不要過去，因為對方擅長挑起衝突營造仇恨，不要讓他們得逞。回應方式很簡單，趁這些人都在凱道，讓罷團遍地開花，全台灣狂衝連署，讓他們知道真正的民意在哪裡。

罷免團體也製作文宣表示，「妳是不是一直想連署又怕被看見？是不是時常想簽，又猶豫而錯過連署攤？」4月26日就是最佳時機，因為國民黨都在凱道大喊口號，監視連署據點的國民黨人全都不在，二階連署倒數時刻，真的不能再錯過。

民進黨人士表示，大罷免已變成政黨對決，藍營辦活動號召自家支持者，從過去經驗來看，效果就是發生在藍營，對綠營不會有影響；民進黨不會隨之起舞，繼續在設定節奏上盡可能完成更多藍委二階段連署，才是當前重點。該人士透露，黨中央緊盯罷免連署進度，預估最後通過二階罷免連署的國民黨立委，有望達20位。