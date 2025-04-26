快訊

周年慶吃到誠實豆沙包！廣達副董：我們現在被川普逼到有很多彈性

大咖男星驚傳出「翻車意外」 頸部神經遭壓迫！現況曝

星巴克「買一送一」！連續2天、這次有星冰樂跟星沁爽

聽新聞
0:00 / 0:00

破300輛遊覽車！藍白今上凱道「反綠共戰獨裁」 400警維安

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
國民黨26日上凱道遊行，台北市警局25日晚已拉起拒馬護欄。（記者胡經周／攝影）
國民黨26日上凱道遊行，台北市警局25日晚已拉起拒馬護欄。（記者胡經周／攝影）

國民黨主席朱立倫上周在台北地檢署外抗議時，發起426上凱道「反綠共，戰獨裁」活動，話題經一周發酵，光是遊覽車就破300輛，國民黨內部統計，保底5萬人到場，目標上看10萬人甚至更多。北市警方不敢大意，事前已依規定在市警局成立聯合指揮所，並動員逾400名警力維安，確保沒有違法脫序行為。

據統計，遊覽車部分，包括台中市長盧秀燕稱破70輛遊覽車北上、桃園市長張善政稱有60輛、高雄立委柯志恩稱45輛、南投縣長許淑華稱34輛、台南立委謝龍介稱有30輛、雲林縣長張麗善稱有30輛，加上其餘縣市累積將破300輛；以客座數40人計算，遊覽車北上的鄉親超過1.2萬人。

國民黨指出，426除了藍營15縣市長、黨籍立委全員到齊，立法院長韓國瑜、前總統馬英九、台大前校長管中閔都會出席；意即今天將看到「禿子、燕子、漢子」再度合體。

民眾黨主席黃國昌跟朱立倫會面後，同意一同上凱道，強調「426在凱道的集結，不是任何政黨的主場，而是人民的主場」，立委張啟楷、林國成、麥玉珍、劉書彬等人也到場，對抗司法追殺，捍衛民主價值。至於「館長」陳之漢事前表示，有受邀站台。

活動26日下午2點半先行暖場，3點正式開始，流程包括「人民的故事」會邀請各領域、地區的素人上舞台講述心聲，「貴賓助講」由管中閔出席，接下來主環節「立委大團結、民眾黨大團結、國民黨大團結」迎來高潮，預計下午5點30分結束。

除了主舞台，景福門旁還會設立次舞台，提供反綠共的人民主場「肥皂箱」，民代或黨公職、青年團站上肥皂箱宣講；另會設置「反綠共扭蛋區」，有各種包括「我是台灣人我反綠」、「不同意罷免」的符咒貼紙、禁止吸煙禁止惡罷，戰獨裁、反綠共的文宣貼紙，也有隱藏版彩蛋。

新北市長侯友宜（中）、台中市長盧秀燕（左）、立法院長韓國瑜（右）「漢子、燕子、禿子」同台，常是藍營造勢賣點。本報資料照片
新北市長侯友宜（中）、台中市長盧秀燕（左）、立法院長韓國瑜（右）「漢子、燕子、禿子」同台，常是藍營造勢賣點。本報資料照片

凱道 國民黨 遊覽車

延伸閱讀

426凱道遊行戰獨裁者 藍營嘉義縣市出動7輛遊覽車聲援

聚餐諷「預算被刪」招來正義魔人 管中閔傻眼再發文

參與藍營426上凱道？張啓楷：民眾黨會進一步討論

與學生們聚餐 管中閔因這理由「吃不到」：AI時代我活得真BI

相關新聞

「反綠共戰獨裁」下午凱道登場 國民黨公布主題曲「毋甘願的人」

國民黨今天下午3時在凱道舉行「反綠共、戰獨裁，凱道一起站出來！」集會遊行，國民黨稍早也公布活動主題曲「毋甘願的人」。國民...

藍召5萬人拚氣勢 禿子、漢子、燕子下午凱道戰獨裁

面對綠營罷免、司法兩把大刀步步進逼，國民黨今天下午3時在凱道舉行「反綠共、戰獨裁」活動表達不滿，黨內評估至少5萬民眾上凱...

國民黨今「戰獨裁」 邱毅曝6大原因：估10萬人擠爆凱道

國民黨今天發起在凱道「反綠共、戰獨裁」集會遊行，前立委邱毅表示，他估計會在10萬人左右到場發出怒吼，「說不準還會更熱，擠...

破300輛遊覽車！藍白今上凱道「反綠共戰獨裁」 400警維安

國民黨主席朱立倫上周在台北地檢署外抗議時，發起426上凱道「反綠共，戰獨裁」活動，話題經一周發酵，光是遊覽車就破300輛...

426上凱道…彰化發動8輛遊覽車400多人參加

國民黨號召民眾426上凱道「反綠共，戰獨裁」，彰化縣今天上午出動8輛遊覽車載送300多人北上，此外，除縣長王惠美、兼縣黨...

影／今下午上凱道反獨裁 侯友宜：賴清德有責跟在野對話

「反綠共、戰獨裁」集會遊行下午登場，新北市長侯友宜也將到場聲援。侯友宜今天上午參加新北市技能競賽時受訪指出，面對這段時間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。