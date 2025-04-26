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抖音網紅自稱要在426凱道遊行「喊打」製造混亂 ！警方要查

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抖音網紅稱今要在426凱道遊行「喊打」製造混亂 警方正查

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

今天國民黨與民眾黨發起426凱道大遊行，號召群眾走上凱道抗議民進黨政府，一名自稱「中國台灣劉導演」的抖音網紅，拍攝一支「我們先革命，你們來接手」影片，表示在遊行現場喊「打」來製造混亂，並喊話解放軍「趕快行動」，否則就先革命。

「中國台灣劉導演」自稱住在屏東，他23日拍攝一支「我們先革命，你們來接手」影片，表示自己過幾天會上台北，因為現在民進黨真是太過分了，只能有一個詞能夠解決現狀，就叫「革命」。

他表示國民黨跟民眾黨舉辦的遊行活動太無趣，因此打算跟警方對峙的時候，在旁邊喊一聲「打」，讓雙方混亂起來。並要解放軍趕快行動，否則對解放軍一點期待都沒有了 ，最後他還說「要不然我們先革命，你們來收尾」。對於如此激烈言論，屏東警方表示正在了解處理中。

「中國台灣劉導演」在抖音擁有6.8萬粉絲追蹤，簡介為「近年來為了祖國慈善事業及勵志將「非物質文化遺產變成非物質文他財產『追心記』、『定軍山情歌』等等」，並標註60歲、IP中國台灣、福建．福州、世新大學等，常發表各種反台獨、解放軍類型的影片。

「中國台灣劉導演」在抖音擁有6.8萬粉絲追蹤，常發表各種反台獨、解放軍類型的影片。翻攝畫面
「中國台灣劉導演」在抖音擁有6.8萬粉絲追蹤，常發表各種反台獨、解放軍類型的影片。翻攝畫面
「中國台灣劉導演」表示國民黨跟民眾黨舉辦的遊行活動太無趣，打算跟警方對峙的時候在旁邊喊一聲「打」，讓雙方混亂起來。翻攝畫面
「中國台灣劉導演」表示國民黨跟民眾黨舉辦的遊行活動太無趣，打算跟警方對峙的時候在旁邊喊一聲「打」，讓雙方混亂起來。翻攝畫面
「中國台灣劉導演」要解放軍趕快行動，否則對解放軍一點期待都沒有了。翻攝畫面
「中國台灣劉導演」要解放軍趕快行動，否則對解放軍一點期待都沒有了。翻攝畫面

網紅 罷免 解放軍

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