抖音網紅稱今要在426凱道遊行「喊打」製造混亂 警方正查

今天國民黨與民眾黨發起426凱道大遊行，號召群眾走上凱道抗議民進黨政府，一名自稱「中國台灣劉導演」的抖音網紅，拍攝一支「我們先革命，你們來接手」影片，表示在遊行現場喊「打」來製造混亂，並喊話解放軍「趕快行動」，否則就先革命。

「中國台灣劉導演」自稱住在屏東，他23日拍攝一支「我們先革命，你們來接手」影片，表示自己過幾天會上台北，因為現在民進黨真是太過分了，只能有一個詞能夠解決現狀，就叫「革命」。

他表示國民黨跟民眾黨舉辦的遊行活動太無趣，因此打算跟警方對峙的時候，在旁邊喊一聲「打」，讓雙方混亂起來。並要解放軍趕快行動，否則對解放軍一點期待都沒有了 ，最後他還說「要不然我們先革命，你們來收尾」。對於如此激烈言論，屏東警方表示正在了解處理中。