國民黨今上凱道戰獨裁 秋鬥喊「+1」將到場聲援

國民黨今天上凱道，舉行「反綠共、戰獨裁」遊行，預計將有5萬人參加。多個民團、勞團組成的社運「秋鬥」，以及平行政府、左翼聯盟等，昨天宣布將聲援426戰獨裁的行動，將穿著「秋鬥」黑色T恤現身。

「秋鬥：左派力量」、平行政府、左翼聯盟的臉書粉專昨天都發布消息，「國民黨和民眾黨發起4月26日上凱道『戰獨裁』的集會，我們一向不遺餘力的批判民進黨獨裁化，2022年的秋鬥主題更是率先提出『終結綠色恐怖』，指出民進黨配合美國軍工複合體利益，玩弄抗中保台，製造兩岸兵凶戰危、營造戰時狀態，以施行準戒嚴統治」。

內容指出，「賴清德繼任後，對外變本加厲臣服於川普的敲詐勒索，對內當家鬧事，無能抵擋關稅核爆、不顧民生危機。我們決定聲援426戰獨裁的行動，請大家儘量撥空參加」。