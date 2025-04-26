快訊

中山泰秀怒駁「賴清德要整3人」謠言 好友批蔡正元操作手法低劣

他傻眼LINE「紙張尺寸」怪貼圖誰會用？內行人曝1原因大讚「好用到爆」

普亭與美特使會談3小時 川普高喊：俄烏和平協議快要成了！

國民黨今上凱道戰獨裁 秋鬥喊「+1」將到場聲援

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
圖為2023年秋鬥，參與遊行的社運團體掛起當時為總統候選人的賴清德巨幅「皇帝」肖像。本報資料照片
圖為2023年秋鬥，參與遊行的社運團體掛起當時為總統候選人的賴清德巨幅「皇帝」肖像。本報資料照片

國民黨今天上凱道，舉行「反綠共、戰獨裁」遊行，預計將有5萬人參加。多個民團、勞團組成的社運「秋鬥」，以及平行政府、左翼聯盟等，昨天宣布將聲援426戰獨裁的行動，將穿著「秋鬥」黑色T恤現身。

「秋鬥：左派力量」、平行政府、左翼聯盟的臉書粉專昨天都發布消息，「國民黨和民眾黨發起4月26日上凱道『戰獨裁』的集會，我們一向不遺餘力的批判民進黨獨裁化，2022年的秋鬥主題更是率先提出『終結綠色恐怖』，指出民進黨配合美國軍工複合體利益，玩弄抗中保台，製造兩岸兵凶戰危、營造戰時狀態，以施行準戒嚴統治」。

內容指出，「賴清德繼任後，對外變本加厲臣服於川普的敲詐勒索，對內當家鬧事，無能抵擋關稅核爆、不顧民生危機。我們決定聲援426戰獨裁的行動，請大家儘量撥空參加」。

凱道 國民黨 秋鬥

延伸閱讀

號召基隆人上凱道 謝國樑：要讓全民聲音被執政黨聽見

彰化藍營動員上凱道 議員：民進黨激化兩岸緊張 為救民主站出來

赴立院親邀韓國瑜參加戰獨裁 朱立倫憂驕傲的民主不見了

426上凱道在即 國民黨主席朱立倫拜會立法院長韓國瑜

相關新聞

韓國瑜號召今上凱道 解「人民頭上三把刀」

繼罷免團體舉辦四一九凱道遊行後，國民黨不滿賴政府打壓在野黨，今天下午在凱道舉行「反綠共、戰獨裁」集會。立法院長韓國瑜昨日...

冷眼集／人民頭上3把刀 誰把立法院長逼上凱道？

國民黨將在今日舉辦「反綠共、戰獨裁」凱道大遊行，立法院長韓國瑜昨打破沉默在議場前表態出席，更直指懸在台灣人民頭上有三把刀...

司法墮落 綠色「罷免刀」專砍異己

國家機器介入大罷免斧鑿甚深，一天之內，北市、宜蘭四名國民黨黨職人員遭羈押；短短一周，北市黨部主委黃呂錦茹從查無證據無保請...

國民黨今上凱道戰獨裁 秋鬥喊「+1」將到場聲援

國民黨今天上凱道，舉行「反綠共、戰獨裁」遊行，預計將有5萬人參加。多個民團、勞團組成的社運「秋鬥」，以及平行政府、左翼聯...

號召基隆人上凱道 謝國樑：要讓全民聲音被執政黨聽見

國民黨今天舉行「反綠共、戰獨裁」凱道集會遊行，基隆市長謝國樑在臉書表示，為體現公民權利，他將會親自上陣，大家一起站出來關...

要讓非綠選民上凱道 國民黨缺的不是遊覽車是論述

國民黨26日將在凱道舉行「反綠共、戰獨裁」遊行，立法院長韓國瑜25日登高一呼，表態參加遊行，而向來堅持「跨黨派」形象的台中市長盧秀燕也稱「明天見」，藍營縣市首長應該多數都會出席，加上白營的響應，國民黨估計今將有5萬人上凱道。但當天的重點恐怕不只是人數，而是除了藍白的支持者，有多少非綠的選民願意站出來，才是真正的關鍵。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。