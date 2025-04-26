號召基隆人上凱道 謝國樑：要讓全民聲音被執政黨聽見

國民黨今天舉行「反綠共、戰獨裁」凱道集會遊行，基隆市長謝國樑在臉書表示，為體現公民權利，他將會親自上陣，大家一起站出來關心台灣的未來。要讓全民聲音被執政黨聽見，台灣的公平正義不能被操弄。

上次國民黨在北檢前陳抗，謝國樑沒有出席，他表示個人因為不久前才在北檢以證人身分作證，他自己拿捏後覺得不太適合去北檢作陳抗行為，這是他自己在分際上的拿捏才沒有去。

這次上凱道，謝國樑展現積極態度，先前表示如果黨有需要他會去凱道。謝國樑今在臉書說，邀請所有熱愛台灣民主的好朋友，一起戰獨裁、站出來。這不僅是一場集會遊行，更是體現民主價值，要讓全民聲音被執政黨聽見的重要行動。

謝國樑說，台灣的公平正義不能被操弄，為體現公民權利，他將會親自上陣，大家一起站出來，關心台灣的未來，426上凱道「戰獨裁」 站出來。