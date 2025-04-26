韓國瑜號召今上凱道 解「人民頭上三把刀」

繼罷免團體舉辦四一九凱道遊行後，國民黨不滿賴政府打壓在野黨，今天下午在凱道舉行「反綠共、戰獨裁」集會。立法院長韓國瑜昨日表態參加，並指出現在人民頭上懸著三把刀「關稅刀、軍演刀、罷免刀」相當焦慮，台中市長盧秀燕也稱「明天見」，國民黨估計今將有五萬人上凱道，一起發出怒吼。

朱：綠司法手段 對付在野黨

朱立倫昨天下午更親自前往立法院，邀請韓國瑜出席遊行活動，兩人閉門會談過程約半小時。朱立倫會後表示，台灣的民主是要靠大家一起來努力，如果民進黨用現在的方式，掃除所有在野的力量、消滅所有反對的聲音，甚至用司法的手段來羈押、來對付在野黨，相信這是民主國家最大的悲哀。

藍營15縣市首長 將到場相挺

國民黨中央今天下午三時將在凱道上舉辦「反綠共，戰獨裁，凱道一起站出來！」集會活動，訴求「反惡罷、反綠共、戰獨裁」，前總統馬英九、韓國瑜、台大前校長管中閔將到場力挺，而台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等十五藍營縣市首長均會到場參加。

而在四二六集會前夕，司法檢調也動作不斷。原本國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹被無保請回，檢方抗告成功後，高院撤銷原裁定，地院昨再開庭後黃呂錦茹羈押禁見；國民黨宜蘭縣黨部則於昨日遭檢調搜索，被告國民黨宜蘭縣黨部前書記長俞凌傑等人遭裁定羈押禁見。

韓促檢調人員 勿淪政治打手

對於各地檢調鎖定在野黨而來，韓國瑜昨天指出，檢調人員最近表現，讓大多數民眾抱持懷疑心態，檢調人員如果被廣大民眾懷疑只辦藍不辦綠，他要以立法院長身分呼籲，所有檢調人員「要保有高貴的靈魂，不要淪為政治打手」。

韓國瑜表示，台灣民主經過幾代人努力，若繼續殘害台灣民主，只有一個政黨的聲音，沒有制衡的力量，對台灣民主是重大傷害，呼籲關心台灣民主的民眾，上凱道發出正義吼聲。身為立法院長，希望新國會能配合行政院，攜手合作解決懸在台灣頭上三把刀，恢復往日和諧、快樂、陽光、積極的氣氛。

民進黨批「藍白根本挺作弊」

國民黨、民眾黨都將上凱道集會抗議，民進黨中央昨表示，國民黨發動罷免綠委高達近二千件涉及死亡人士名義的連署，涉嫌偽造文書罪，地方黨部遭搜索調查，更有人遭收押禁見，但國民黨視而不見違法行徑，還要號召支持者上凱道，企圖以政治力量攻擊司法，藍白根本是「挺作弊」、「找活人上凱道挺死人簽連署」。