司法墮落 綠色「罷免刀」專砍異己

國家機器介入大罷免斧鑿甚深，一天之內，北市、宜蘭四名國民黨黨職人員遭羈押；短短一周，北市黨部主委黃呂錦茹從查無證據無保請回，到犯罪嫌疑重大羈押禁見，司法無所不用其極追殺在野陣營，厭惡賴清德政府獨裁的怒火，將激發人民今天走上街頭。

檢調諸多作為，一再顯示當權者濫用司法、壓制在野的威權傾向，原本標榜民主自由、反對威權的民進黨，已逐漸走上昔日批判對象的道路；民主不容被綁架，司法不容被工具化，這樣的政治操作若不被制衡與反制，台灣的民主自由將逐漸淪為口號。

四二六「反獨裁大遊行」在這股怒火下應運而生，只是屆時街頭的景象會很有既視感。早年民進黨從還在黨外時代開始，綠營前輩們就是不滿獨裁者濫權、用司法打壓異己等不民主的作為，帶領人民上街爭取民主與司法正義；如今滿嘴民主的民進黨成了執政黨，憂心民主倒退、司法成為鬥爭工具的人民，卻要上街頭抗爭，何其諷刺！

如果不是為了當反制罷綠委團體，實在想不出檢調一連串小案大辦、辦藍不辦綠的動機，尤其具指標性的黃呂錦茹，從法官直指檢方無證據證明黃呂涉案，讓她無保請回，昨天更裁卻「大逆轉」羈押，除新事證啟人疑竇，更不用提偵辦偽造文書案要動用羈押手段的必要性，比例原則盡失。

外界視黃呂錦茹案是民眾黨前主席柯文哲交保回押翻版，質疑是執政高層決心押人，國民黨主席朱立倫直呼黃呂坐的是民主黑牢；也難怪黃呂錦茹激動稱寧願坐牢，也不提抗告。

墮落的司法正不斷上演為民進黨服務的戲碼，更誇張的是，宜蘭地檢署前天搜索國民黨宜蘭黨部和罷免民進黨立委陳俊宇的團體，竟「不小心」帶走罷團要到中選會領取二階連署書的重要公文，昨天「正巧」是領二階連署書最後一天，若不是藍營極力索回，陳俊宇等於能在檢調排除路障下免除被罷免風險。

立法院長韓國瑜昨稱懸在台灣人民頭上的「關稅刀、軍演刀、罷免刀」，說來沉重，眼下的賴清德政府似無視關稅等外患，全力以「罷免刀」砍向異己。韓國瑜期待檢調人員保有高貴靈魂，恐只是奢望。