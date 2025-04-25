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國民黨426凱道集會 朱立倫赴立院親邀韓國瑜出席

中央社／ 台北25日電

國民黨26日將在凱道舉辦「反綠共戰獨裁」集會活動，國民黨主席朱立倫親自拜會立法院長韓國瑜，邀請韓國瑜出席。朱立倫表示，今天是來當面邀請，希望韓國瑜共同為了台灣的民主，一起站出來，韓國瑜一口答應，也會全力的配合。

國民黨主席朱立倫不滿藍營罷免綠委遭調查幽靈連署，號召支持者26日上凱道抗議，包括台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等國民黨籍地方首長將出席，民眾黨主席黃國昌在22日與朱立倫的在野峰會上表態參與。

立法院長韓國瑜今天上午在接受媒體聯訪時，也表態將參加國民黨426凱道集會，並呼籲台灣所有熱愛民主、關心台灣前途的人一起上凱道，發出正義的吼聲。

朱立倫今天下午親自前往立法院拜會韓國瑜，朱立倫約在下午2時抵達立法院，韓國瑜親自前往大門迎接，兩人見面握手寒暄後，隨即前往2樓會客室會談，過程約半小時。由於韓國瑜要主持下午的立法院院會，會後朱立倫婉謝韓國瑜親送，並在立院大門接受媒體訪問，轉述會談內容。

朱立倫表示，前幾天已經邀請韓國瑜出席426活動，今天則是來當面邀請，希望韓國瑜共同來為了台灣的民主，一起站出來，韓國瑜也非常誠意的一口答應，剛剛在會談中也把明天的流程都向韓國瑜說明清楚，韓國瑜也會全力的配合。

朱立倫指出，除了明天的活動，兩人也對最近的情勢交換一下意見，相信韓國瑜都非常清楚，對於台灣的民主是要靠大家一起努力。如果民進黨現在要掃除所有的在野的力量，要消滅所有反對的聲音，甚至用司法的手段來羈押、對付在野黨，相信這是民主國家最大的悲哀。

朱立倫強調，如果台灣的民主，跟其他民主落後的國家一樣，台灣就會變成民主之恥，台灣驕傲的民主就不見了，相信這都是大家最擔憂的，所以明天最重要的請大家一起站出來。

國民黨號召黨公職及支持群眾426上凱道「反綠共戰獨裁」，各地支持者反應熱烈，國民黨表示，根據組發會的統計，總共有5萬人向各地方黨部報名，相信26日風雨無阻，上凱道的人數絕對至少5萬人以上。

另外，國民黨籍的縣市首長皆表態會參加26日凱道活動，包含蔣萬安、盧秀燕、新北市長侯友宜、桃園市長張善政皆說會前往，另外前總統馬英九、韓國瑜、前台大校長管中閔都會都到場。

國民黨 朱立倫 韓國瑜

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