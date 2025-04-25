彰化藍營動員上凱道 議員：民進黨激化兩岸緊張 為救民主站出來

國民黨號召民眾426上凱道「反綠共，戰獨裁」，彰化縣長王惠美已表態將會參加外，國民黨彰化縣黨部主委、立委謝衣鳯與多位縣議員也將參加，縣議員曹嘉豪表示，此時是兩岸關係最惡劣的時候，也是民進黨激化出來的，為了民主政治，這次大家一定要站出來。

據了解，彰化藍營預計有８部遊覽車近400人將北上凱道參加大遊行，曹嘉豪說，彰化藍營應該至少有一半縣議員會參加。

而彰化縣長王惠美前天也曾表示，將會參加426大遊行活動，強調目前正值美中關稅貿易大戰之際，台灣朝野應和諧、團結一致，但現今政治紛擾，在內外交迫下，倒閣或許是一個選項，讓最新民意決定台灣未來走向，以因應美中貿易戰所產生各項挑戰。

曹嘉豪表示，他不知現在的執政黨到底在做什麼？在野黨監督政府、審預算天經地義，但執政黨無所不用其極的抹黑在野黨，根本是獨裁，希望這次的大遊行讓執政黨快點醒來。

曹嘉豪說，兩岸同文同種，親中不代表親共，在野黨審預算，執政黨就模糊焦點，直接把在野黨打為「中共同路人」，這不是民主，而是獨裁和抹黑，也是兩岸關係陷入緊張的原因之一，為了救民主、救台灣，這次一定要站出來。