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赴立院親邀韓國瑜參加戰獨裁 朱立倫憂驕傲的民主不見了

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨主席朱立倫表示，台灣民主是要靠大家一起努力，如果民進黨要消滅所有反對的聲音，大家驕傲的民主就不見了，這是大家最擔憂的部分，所以請大家明天一起站出來。 記者屈彥辰／攝影
國民黨主席朱立倫表示，台灣民主是要靠大家一起努力，如果民進黨要消滅所有反對的聲音，大家驕傲的民主就不見了，這是大家最擔憂的部分，所以請大家明天一起站出來。 記者屈彥辰／攝影

國民黨明天將在凱達格蘭大道舉辦「反綠共、戰獨裁」集會活動，立法院長韓國瑜今天上午表態參加，國民黨主席朱立倫今下午也親自到立法院邀請韓國瑜。朱立倫表示，台灣民主是要靠大家一起努力，如果民進黨要消滅所有反對的聲音，大家驕傲的民主就不見了，這是大家最擔憂的部分，所以請大家明天一起站出來。

朱立倫今天下午2時抵達立法院，韓國瑜於大門口親自迎接，隨後進行約20分鐘的閉門會談。朱立倫會後表示，前幾天已經邀請韓國瑜出席426活動，今天是當面邀請，希望韓共同來為了台灣的民主，一起站出來，韓也非常誠意的一口答應，剛剛也把整個明天的流程都與韓說明清楚，韓也會全力的配合。

朱立倫指出，除了明天的活動，他們也把最近的情勢交換了一下意見，相信韓國瑜都非常清楚，對於台灣的民主是要靠大家一起來努力。如果用民進黨現在的方式要來掃除所有的在野的力量，要消滅所有反對的聲音，甚至用司法的手段來羈押來對付在野黨，相信這是民主國家最大的悲哀。

朱立倫強調，如果台灣的民主，跟其他民主落後的國家一樣，台灣就會變成民主之恥，台灣驕傲的民主就不見了，相信這都是大家最擔憂的，所以明天最重要的是，請大家一起站出來。

國民黨主席朱立倫今天下午2時抵達立法院，立法院長韓國瑜於大門口親自迎接，隨後進行約20分鐘的閉門會談。記者王千豪／攝影
國民黨主席朱立倫今天下午2時抵達立法院，立法院長韓國瑜於大門口親自迎接，隨後進行約20分鐘的閉門會談。記者王千豪／攝影

凱道 朱立倫 罷免 韓國瑜

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