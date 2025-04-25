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國民黨426上凱道韓國瑜要參加 柯志恩邀高雄鄉親北上相挺

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
國民黨立委柯志恩。圖／市黨部提供
國民黨立委柯志恩。圖／市黨部提供

國民黨26日上凱道「反綠共，戰獨裁」立法院長韓國瑜今天表態將參加，呼籲檢調不要淪政治打手，罕見撂重話。立委柯志恩呼應，司法是最後一道防線，不管藍綠違法就要提出強烈的證據，而不是捕風捉影，這是韓院長希望檢調方面能夠給更公平對待。

韓國瑜今天主動通知媒體受訪表示，檢調如果被廣大人民懷疑只辦藍不辦綠，是繼續殘害台灣的民主，台灣民主經過幾十年、幾代人的努力，如果只有一個政黨的聲音，一個政黨的執政、沒有制衡的力量，對台灣民主是重大傷害，他要呼籲明天426所有台灣人民熱愛民主、關心台灣人民的好朋友，一起上凱達格蘭大道，一起發出正義的吼聲。

柯志恩表示，檢調辦案當然尊重掌握的證據，有多少證據說多少話，但這次明顯押人取供或動在證據前面，至今還沒釐清，希望檢調能一本初衷，不管藍綠只要是違法就要提出很強烈的證據，而不是好像風大雨大，最後發現並不如大家所想像。

至於426高雄動員北上，柯志恩強調，這次僅動員安排交通工具，高雄鄉親非常熱情，一開始發布訊息，原先預估15輛車，因為太多人，黨部回報約需40到45輛車，目前確定是45輛車，還有很多人報名搭乘，只能請自行看用什麼方法可以到。

柯志恩強調，這次搭車北上鄉親都不是被動員來的，不是強制性都是自發性，即使明天會下雨、坐車坐很遠，也要上凱道表達悶得很久的情緒，不僅韓國瑜，藍營縣市首長、前台大校長管中閔都會到，大家悶太久了。

柯志恩 證據 韓國瑜

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