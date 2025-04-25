426凱道遊行戰獨裁者 藍營嘉義縣市出動7輛遊覽車聲援

國民黨、民眾黨4月26日上凱道舉辦「戰獨裁站出來」大遊行，嘉義縣市國民黨團動員參加，預計共出動7輛遊覽車，包括嘉義市4輛、嘉義縣3輛，黨團號召民意代表及黨公職自行前往會場，參加人數難以估計；民眾黨嘉義黨部未包車，支持者以自發參加為主。

中國國民黨副主席、嘉義市長黃敏惠昨天表態調開行程參加遊行，帶動支持者響應。黃敏惠說，台灣面對國際情勢嚴峻，挑戰非常大，周末全國一起來的時候，她會參與，希望朝野、社會降低對立，大家能和解，團結一致對外、一起面對未來挑戰。

426凱道遊行，嘉義縣國民黨團也動員響應，議員李國勝、詹琬蓁等人都會北上聲援。擔任嘉義縣黨部書記長的李國勝說，黨中央號召民意代表響應，不只議員和民代要參加，所有人都應該要參加，現在的賴政府「太鴨霸了」，一定要去表達人民的怒吼。

國民黨嘉義市黨部安排4輛遊覽車、嘉義縣黨部安排3輛遊覽車，將載近300名支持者北上，其餘人皆自行前往，參與人數尚無法統計。民眾黨嘉義黨部副主委許正憲說，立委張啟楷當天會到場，支持者反應熱烈，紛紛表達會自發性參加，黨部未雇遊覽車，可自行北上會合。