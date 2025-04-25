韓國瑜號召426上凱道 民進黨批失職：護航違法挺作弊

立法院長韓國瑜今早表示，將參與國民黨426戰獨裁遊行。民進黨發言人吳崢表示，韓國瑜身為立法院長無法守護立法院程序正義，也拋棄中立公然參與政黨活動，甚至用含沙射影方式攻擊台灣的司法人員，嚴重失職。

吳崢指出，立法院是台灣最高民意機關，立法院長更是民意機關的靈魂，素來在台灣政壇上，有非常崇高的地位。過去不分黨派，不論是王金平、蘇嘉全、游錫堃擔任立法院長，都謹守分際保持中立，但韓國瑜卻表態參與426的政治活動，讓立法院長的中立性蕩然無存。

吳崢說，韓國瑜主政下的立法院，議事程序已崩壞到難以想像的地步。藍白立委不記名表決，逃避人民監督；更有甚者，立法院內政委員會出現門口被封鎖，舉行只有國民黨立委可參加的違法會議。到了今年，更看到藍白在院會散會後，一同回到立法院開違法會議，通過國民黨團提出的兩個公投案。在韓國瑜的主導下，立法院已經喪失問責性、透明性，連最基本的程序正義都喪失殆盡，顯見韓國瑜完全未能善盡立法院長應有的責任。

吳崢批評，韓國瑜竟公開以含沙射影這樣疑似、暗示的方式，把國民黨搬弄是非的說法假人民之名，拿來做政治攻擊傷害司法人員的公信力。國民黨自己涉嫌大規模偽造文書不思檢討，卻反過來讓代表立法權的立法院長，違反分際公然踐踏憲法五權之一的司法權，顯見國民黨上至院長下至立委，一再踐踏中華民國憲法體制。韓國瑜426和國民黨一起上街挺作弊，就是對台灣民主與法治最大的傷害。