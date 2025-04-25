批賴清德1人獨裁 朱立倫喊明天凱道見：讓綠看惡霸方式不認同

國民黨主席朱立倫上午於桃園市楊梅區出席「反惡罷、戰獨裁」政策說明會，朱表示，還未到改選時候大家卻聚集，就是民進黨搞亂台灣最大目標，賴清德總統就任一年沒偉大貢獻卻要一人獨裁，現在關鍵時刻全世界在拚經濟，民進黨還在搞惡鬥，就連前總統陳水扁也說，南韓前總統尹錫悅應該後悔沒學賴搞大罷免，打擊異己。

國民黨桃園多區域藍委罷免二階段件數達標，朱立倫今致詞表示，賴就任沒一年，沒做偉大貢獻，有貢獻的只有因行政院前院長鄭文燦意圖參選、民眾黨前主席柯文哲敢出來選，國民黨市黨部也被搜索，通通罷免，就是因他要一人獨裁當皇帝。

朱說，許多外賓問他什麼叫大罷免，因為全世界沒這樣的事，說要創造民主奇蹟，卻是很大的羞辱，陳水扁諷刺的說尹錫悅一定很後悔幹嘛搞戒嚴，應該學賴清德搞大罷免就好，把在野黨罷免就可以戒嚴，怎麼選出不做事只抓政敵的總統。

朱表示，立委涂權吉可憐，到底做錯甚麼要罷免，他做錯的就是反對賴，阿扁說得罪賴都是罪人、中共同路人。民主化這幾十年卻走向分裂台灣，獨裁者才應該被罷免。現在關鍵時刻不是為個人，而要為下一代努力，全世界拚經濟打關稅戰，民進黨卻還在搞台灣內鬥，很悲哀，大家要站出來。

朱坦言，黨中央先前民調，桃園二選區不同意跟同意4成6對2成差距大，原本要涂放心，不過連署突然過門檻，罷涂罷團能安心，因為檢調單位會保護他們。涂表現受肯定，民進黨鑽漏洞搞全民罷免，也不管如何抹黑抹紅，鼓動大家投票，因此一定要不同意罷免，讓他們看到惡霸方式不受認同，選輸4年後再來，怎麼可以奧步，因此要反惡罷，明天凱道見。

涂今一一細數自己的政績並表示，他認真兌現政見，到現在也不知為何要被罷免，不希望造成對立，現在卻出現惡鬥及社會空轉，執政黨要搞罷免重選，重新讓立院過半，民進黨立院黨團總召柯建銘去就說，去年就規畫要搞罷免，一圓院長夢。