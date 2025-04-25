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韓國瑜號召參加426凱道戰獨裁 吳思瑤「三把劍」回嗆

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。記者／蔡晉宇攝影
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。記者／蔡晉宇攝影

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示，立法院長韓國瑜將參加明天「426戰獨裁」遊行，並提出三把劍懸在台灣頭上，他也要以三把劍回覆韓國瑜，呼籲韓議事中立促成特別條例、國安法案通過；不應挺違法造假連署；最後要尊重人民擁有罷免權利。

國民黨明天將舉行「426戰獨裁」遊行，韓國瑜今早表態將參加，並指出，現在懸在台灣頭上有三把劍，美國關稅、中共軍演、大罷免。他也提及，檢調人員最近表現，讓大多數民眾抱持懷疑心態，呼籲不要淪為政治打手。他身為立法院長，希望新國會能配合行政院，攜手合作解決懸在台灣頭上三把刀，回復往日和諧、快樂、陽光、積極的氣氛。

吳思瑤表示，明天遊行已經淪為國民黨內權力競逐擂台戰，韓國瑜是為了要在426刷存在感，才來表達立場。但426遊行根本文不對題，若「戰獨裁」前提存在，國民黨根本難以在凱道遊行，正因為保障集會自由，在野黨才能上凱道暢所欲言。

吳思瑤指出，關於韓國瑜提出的三把劍，關稅部分，韓國瑜應盡快促成朝野合作，通過行政院提出的特別預算，才能化危機為轉機；中共軍演部分，韓國瑜要做的維持議事中立，讓國安法案盡快通過，健全法治對抗中共武力威脅。大罷免部分，立院是民主殿堂，立委都是民選，罷免是憲法賦予人民權利，立院應尊重人民權利。

國安法 罷免 韓國瑜

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