影／韓國瑜表態426上凱道 籲人民一起發出正義怒吼
立法院長韓國瑜上午在主持立法院院會前，就國民黨所發動的「426戰獨裁」的集會及大罷免表示，自己會上凱道和人民站在一起。並呼籲所有熱愛台灣民主、關心台灣前途的好朋友，一起上凱道，發出正義的吼聲。
韓國瑜表示台灣社會非常焦慮，可以說是內憂外患；指2300萬台灣同胞腦袋上懸了3支箭；第一把箭是美國關稅，第二把是中共的軍演，第三則是台灣的大罷免。同時批評檢調的表現，讓台灣大多數的民眾抱持著懷疑的心態。呼籲台灣所有檢調人員要保有高貴的靈魂，不要淪為政治的打手。
韓國瑜指，台灣民主經過幾代人的努力，如果繼續殘害台灣的民主，只有一個政黨的聲音、執政。而沒有制衡的力量，對台灣民主來說是重大傷害。
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