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再射穿雲箭 韓國瑜籲熱愛民主的朋友426齊上凱道
國民黨將在4月26日舉辦「戰獨裁，站出來」凱道遊行。立法院長韓國瑜今天表示，他將會出席，也呼籲所有關心台灣台灣民主的民眾一起站出來。
立法院今天進行對行政院長卓榮泰施政總質詢，韓國瑜上午步入議場前受訪表示，現在懸在台灣人民頭上有三把箭，令台灣人民非常憂慮，第一把箭是美國關稅；第二把是中共軍演；第三把是台灣內部的大罷免。
韓國瑜指出，檢調人員最近表現，讓大多數民眾抱持懷疑心態，檢調人員如果被廣大民眾懷疑只辦藍不辦綠，他要以立法院長身份呼籲，所有檢調人員要保有高貴的靈魂，不要淪為政治打手。
韓國瑜說，台灣民主經過幾代人努力，若繼續殘害台灣民主，只有一個政黨的聲音，沒有制衡的力量，對台灣民主是重大傷害，呼籲關心台灣民主的民眾，上凱道發出正義吼聲。身為立法院長，希望新國會能配合行政院，攜手合作解決懸在台灣頭上三把刀，回復往日和諧、快樂、陽光、積極的氣氛。
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