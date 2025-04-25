再射穿雲箭！ 韓國瑜籲熱愛民主的朋友426齊上凱道

國民黨將在4月26日舉辦「戰獨裁，站出來」凱道遊行。立法院長韓國瑜今天表示，他將會出席，也呼籲所有關心台灣台灣民主的民眾一起站出來。

立法院今天進行對行政院長卓榮泰施政總質詢，韓國瑜上午步入議場前受訪表示，現在懸在台灣人民頭上有三把箭，令台灣人民非常憂慮，第一把箭是美國關稅；第二把是中共軍演；第三把是台灣內部的大罷免。

韓國瑜指出，檢調人員最近表現，讓大多數民眾抱持懷疑心態，檢調人員如果被廣大民眾懷疑只辦藍不辦綠，他要以立法院長身份呼籲，所有檢調人員要保有高貴的靈魂，不要淪為政治打手。