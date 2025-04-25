聽新聞
0:00 / 0:00

426上凱道 藍嚴防綠側翼搗亂

聯合報／ 本報記者／台北報導
國民黨台北市議員李明賢（中）、柳采葳（右）昨呼籲支持者上凱道當天要提防青鳥們鬧場及反串破壞秩序。記者潘俊宏／攝影
國民黨台北市議員李明賢（中）、柳采葳（右）昨呼籲支持者上凱道當天要提防青鳥們鬧場及反串破壞秩序。記者潘俊宏／攝影

國民黨號召群眾明上凱道「反綠共，戰獨裁」，國民黨預估將有五萬人到場，藍營十五縣市長、黨籍立委將全員到齊，台大前校長管中閔也會到場助講。前總統馬英九、立法院前院長王金平、立法院長韓國瑜等要角皆有受邀，出席機率高。

近期傳出綠營側翼計畫搗亂、反串行動，擬聘當天活動工讀生一小時三百元，還要求大家攜帶五星旗或標語到現場擾亂、製造糾紛，國民黨昨天提醒支持者，嚴防有心人士反串製造衝突。

台北市警局長李西河表示，警方將防止衝突發生，依法保護集會活動順暢和人員安全，發生干擾和刺激的行為，都會排除。市警局保安科長林建良說，明天至少申請十個分隊、約四百警力到場，視情況再增派警力。

根據規畫，凱道活動預計明天下午三時開始，先邀各地領域的素人上台講述心聲；第二階段則是貴賓助講，管中閔將站台宣講；主環節則是立委大團結的展現，接著「民眾黨大團結」隨後登場，最後再由黨主席朱立倫與縣市首長等齊同台。

至於立法院長韓國瑜是否現身？國民黨發言人楊智伃說「敬請期待」。

新北市長侯友宜、花蓮縣長徐榛蔚、南投縣長許淑華昨再表態會參加。許淑華說，只有全民上街頭，才能讓賴政府和檢調有所收斂，凸顯賴政府無力施政、全民對司法不信任，只會權力鬥爭。

嘉義縣市和高雄逾五十輛遊覽車北上。國民黨高市黨部主委柯志恩說，高雄原本只要出動十五輛，報名太踴躍不斷增加，目前四十五輛車已額滿；高屏等地退警協會未登記，自掏腰包，包車北上赴凱道聲援。

國民黨副發言人鄧凱勛表示，除了主舞台，景福門旁會設立次舞台，提供反綠共的人民主場「肥皂箱」宣講；另會設置「反綠共扭蛋區」，有各種包括「我是臺灣人我反綠」、「不同意罷免」的符咒貼紙、禁止吸煙禁止惡罷，戰獨裁、反綠共的文宣，也有隱藏版彩蛋。

倒閣議題延燒多日，國民黨前副秘書長張雅屏表示，倒閣不一定可以倒賴，因為國會能否全面改選，發動權還在總統身上。四二六遊行的人數是否夠多、投入的政治能量是否夠大，將是在野黨能否推動倒賴的基礎。

當天逢統測，距會場約一公里的考場台北商業大學嚴陣以待。北商大表示，全校有八一七名考生，已請中正警一分局動線管制，學校旁就是捷運站，希望監考老師和考生當天提早出門搭捷運到校，避免影響應試；對可能發生的噪音問題，關窗、開冷氣都會做，讓學生盡量在安靜環境中完成考試。

凱道 國民黨 徐榛蔚 朱立倫 柯志恩 楊智伃 管中閔 許淑華 韓國瑜 馬英九

延伸閱讀

影／南投縣長許淑華號召426上街頭：當初罷韓國瑜根本不查

國民黨426凱道總動員 馬英九、韓國瑜、管中閔都受邀

影／蔣萬安拋倒閣反攻 許淑華不反對更揭1關鍵時間點

影／檢調搜索查罷 許淑華揭3狀況痛批：司法淪政治服務

相關新聞

426上凱道 藍嚴防綠側翼搗亂

國民黨號召群眾明上凱道「反綠共，戰獨裁」，國民黨預估將有五萬人到場，藍營十五縣市長、黨籍立委將全員到齊，台大前校長管中閔...

國民黨426「反綠共，戰獨裁」凱道集會遊行 北市警公布交管圖

國民黨發起426上凱達格蘭大道「反綠共，戰獨裁、站出來」活動，當天包括藍營15縣市長、黨籍立委全員到場，至於前總統馬英九...

國民黨426上凱道 他指遊行若未達這人數「罷免賴清德只是嘴砲」

國民黨號召民眾26日上凱道「反綠共，戰獨裁」，黨主席朱立倫表示，不是單純倒閣，而是「倒賴」。國民黨前副秘書長張雅屏表示，...

影／南投縣長許淑華號召426上街頭：當初罷韓國瑜根本不查

南投縣長許淑華今天表示，韓國瑜當選高雄市長未滿一年，綠營就發動連署罷免、連署有大批假資料但檢調都不曾調查。這次罷免綠委，...

國民黨426凱道總動員 馬英九、韓國瑜、管中閔都受邀

國民黨發起426上凱道「反綠共，戰獨裁」活動。國民黨今舉行記者會說明流程，並透露當天除了藍營15縣市長、黨籍立委全員到齊...

花蓮縣長徐榛蔚表態426上凱 批檢調辦藍不辦綠

國民黨不滿罷免綠委遭檢調法辦幽靈連署，號召支持者426上凱道抗議，花蓮縣長徐榛蔚今天表態當天會北上參加，要「拼經濟、護民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。