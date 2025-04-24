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國民黨426「反綠共，戰獨裁」凱道集會遊行 北市警公布交管圖

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
國民黨發起426上凱道「反綠共，戰獨裁」活動，國民黨今舉行記者會說明流程。圖／國民黨提供
國民黨發起426上凱道「反綠共，戰獨裁」活動，國民黨今舉行記者會說明流程。圖／國民黨提供

國民黨發起426上凱達格蘭大道「反綠共，戰獨裁、站出來」活動，當天包括藍營15縣市長、黨籍立委全員到場，至於前總統馬英九、立法院長韓國瑜等要角也有受邀出席。轄區警方今天公布道路管制圖，呼籲用路人配合員警指揮交通。

警方指出，為了舞台、帳篷等硬體設備搭設，25日20時起，凱達格蘭大道（中山南路至公園路）東、西雙向全線車道，管制車輛通行，預計至27日6時活動撤場結束，始開放車輛通行，視交通狀況提早或延後管制、開放。

警方說，活動26日15時正式開始，群眾將陸續進場，若現場人數自然溢出集會地點，為了維護交通秩序及群眾安全，將分階段擴大管制，包括景福門圓環西側外環道、中山南路北往南快慢車道全線、景福門圓環西側內環、中山南路南往北快慢車道全線、景福門圓環東側內外環、仁愛路往西快車道及南側慢車道全線、信義路往東全線車道。

警方強調，426當天將加強維護總統府、司法院等重要官署周邊交通秩序及駐地安全，視活動狀況及維安考量，必要時擴大管制凱達格蘭大道、貴陽街、懷寧街、公園路等路段，以架設安全阻隔設施，避免群眾移轉發生衝突。

警方指出，本次集會活動期間行經相關管制區域內各路線公車，由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，民眾如欲查詢公車改道路線，請電洽台北市公共運輸處或電洽各站牌公車調度站查詢相關資訊。

警方說，為維護活動交通秩序與安全，將彈性管制集會現場周邊路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍；另駕駛人如行經管制區域時務必提高警覺、小心駕駛，並請遵守員警、義交的指揮疏導，減速慢行，共同維護交通順暢與安全。

警方公布交通管制路線圖。記者翁至成／翻攝
警方公布交通管制路線圖。記者翁至成／翻攝

公共運輸 公車 車道

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