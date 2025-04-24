國民黨426上凱道 他指遊行若未達這人數「罷免賴清德只是嘴砲」

國民黨號召民眾26日上凱道「反綠共，戰獨裁」，黨主席朱立倫表示，不是單純倒閣，而是「倒賴」。國民黨前副秘書長張雅屏表示，426大遊行的人數是否夠多、投入的政治能量是否夠大？將是在野黨能不能推動倒賴的基礎。

張雅屏指出，這一年來，台灣執政黨各種「改造社會洗滌人心」的作為，讓很多人不滿，更讓很多人不能理解。這樣的賴清德總統，該被罷免下台嗎？沒有民進黨立委在維護，沒有民進黨政務官在政治操作，賴清德做不來這些事情。

張雅屏說，賴清德一年前大選得票558萬票，執政黨縱放詐欺犯、殺人犯，挑釁兩岸局勢驅逐台灣之子母親，送走幾代人打造的台積電，看不到面對國際貿易戰的作為。為了凝聚支持者，執政黨全黨上下鬥爭反對黨，無差別推動罷免，用司法調查羈押在野黨黨務人員和主管。

張雅屏說，這些都是納粹當年做過的事情，也是一個社會體系走向崩壞的開始。希特勒的納粹1933年成為德國元首，1934年清掃國內反對者，1935年全面剝削猶太人權，1936開始對外用兵與日本簽訂「反共產國際協定」。在沒有網路的年代，希特勒用了3年將德國帶往瘋狂。

張雅屏說，台灣已經無法再等三年才換政黨執政。當前在野黨主席皆表示「倒賴不倒閣」，若非武裝革命方式，只能用罷免方式倒賴。而總統罷免要4分之1立委提案，3分之2立委同意才能成案，交全體人民投下倒賴一票。

張雅屏認為，倒閣不一定可以倒賴，因為國會能否全面改選，發動權還在總統身上。反過來，守住所有的在野黨立委，罷免改選15席民進黨的失格立委，就能完成守護台灣的倒賴運動。目前在野黨立委僅61席，距離可以讓人民投下倒賴的罷免案的76席，還需要15席以上的立委席次。

因此，他表示，要民進黨政府不能恣意妄為，至少要讓在野黨有76席，才能保證在當前台灣憲政體制下，有足夠的監督力量。426凱道遊行的人數是否夠多？投入的政治能量是否夠大？將是在野黨能不能推動倒賴的基礎。