快訊

「沒給自己留餘地」習近平決意硬摃美國 外媒：川普恐須先打電話

只為入鏡拍照！阿里山「鏡頭君」清晨遭襲擊 年輕人夜衝轉鏡頭還比YA

涉嫌收錢包庇非法業者濫倒廢土 3警1稽查員收押禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

國民黨426上凱道 他指遊行若未達這人數「罷免賴清德只是嘴砲」

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫。記者陳正興／攝影
國民黨主席朱立倫。記者陳正興／攝影

國民黨號召民眾26日上凱道「反綠共，戰獨裁」，黨主席朱立倫表示，不是單純倒閣，而是「倒賴」。國民黨前副秘書長張雅屏表示，426大遊行的人數是否夠多、投入的政治能量是否夠大？將是在野黨能不能推動倒賴的基礎。

張雅屏指出，這一年來，台灣執政黨各種「改造社會洗滌人心」的作為，讓很多人不滿，更讓很多人不能理解。這樣的賴清德總統，該被罷免下台嗎？沒有民進黨立委在維護，沒有民進黨政務官在政治操作，賴清德做不來這些事情。

張雅屏說，賴清德一年前大選得票558萬票，執政黨縱放詐欺犯、殺人犯，挑釁兩岸局勢驅逐台灣之子母親，送走幾代人打造的台積電，看不到面對國際貿易戰的作為。為了凝聚支持者，執政黨全黨上下鬥爭反對黨，無差別推動罷免，用司法調查羈押在野黨黨務人員和主管。

張雅屏說，這些都是納粹當年做過的事情，也是一個社會體系走向崩壞的開始。希特勒的納粹1933年成為德國元首，1934年清掃國內反對者，1935年全面剝削猶太人權，1936開始對外用兵與日本簽訂「反共產國際協定」。在沒有網路的年代，希特勒用了3年將德國帶往瘋狂。

張雅屏說，台灣已經無法再等三年才換政黨執政。當前在野黨主席皆表示「倒賴不倒閣」，若非武裝革命方式，只能用罷免方式倒賴。而總統罷免要4分之1立委提案，3分之2立委同意才能成案，交全體人民投下倒賴一票。

張雅屏認為，倒閣不一定可以倒賴，因為國會能否全面改選，發動權還在總統身上。反過來，守住所有的在野黨立委，罷免改選15席民進黨的失格立委，就能完成守護台灣的倒賴運動。目前在野黨立委僅61席，距離可以讓人民投下倒賴的罷免案的76席，還需要15席以上的立委席次。

因此，他表示，要民進黨政府不能恣意妄為，至少要讓在野黨有76席，才能保證在當前台灣憲政體制下，有足夠的監督力量。426凱道遊行的人數是否夠多？投入的政治能量是否夠大？將是在野黨能不能推動倒賴的基礎。

張雅屏說，沒有20萬人上街頭，全台各縣市政治系統沒出席，社會團體不出面，倒賴就只是嘴砲，因為台灣還不夠慘，人民還不認為需要站出來。

國民黨前副秘書長張雅屏。圖／取自張雅屏臉書
國民黨前副秘書長張雅屏。圖／取自張雅屏臉書

倒閣 國民黨 朱立倫 民進黨 罷免 賴清德

延伸閱讀

罷免綠委李坤城團體赴中選會領表 剩陳俊宇案未領

罷免二階連署過門檻？ 台中藍委黃健豪回應：接受民意考驗

特別預算出爐 王鴻薇：民進黨利用4100億加溫大罷免

彰化罷免謝衣鳯二階連署過半 急向曹興誠求援衝刺

相關新聞

國民黨426上凱道 他指遊行若未達這人數「罷免賴清德只是嘴砲」

國民黨號召民眾26日上凱道「反綠共，戰獨裁」，黨主席朱立倫表示，不是單純倒閣，而是「倒賴」。國民黨前副秘書長張雅屏表示，...

國民黨426「反綠共，戰獨裁」凱道集會遊行 北市警公布交管圖

國民黨發起426上凱達格蘭大道「反綠共，戰獨裁、站出來」活動，當天包括藍營15縣市長、黨籍立委全員到場，至於前總統馬英九...

影／南投縣長許淑華號召426上街頭：當初罷韓國瑜根本不查

南投縣長許淑華今天表示，韓國瑜當選高雄市長未滿一年，綠營就發動連署罷免、連署有大批假資料但檢調都不曾調查。這次罷免綠委，...

國民黨426凱道總動員 馬英九、韓國瑜、管中閔都受邀

國民黨發起426上凱道「反綠共，戰獨裁」活動。國民黨今舉行記者會說明流程，並透露當天除了藍營15縣市長、黨籍立委全員到齊...

花蓮縣長徐榛蔚表態426上凱 批檢調辦藍不辦綠

國民黨不滿罷免綠委遭檢調法辦幽靈連署，號召支持者426上凱道抗議，花蓮縣長徐榛蔚今天表態當天會北上參加，要「拼經濟、護民...

426反綠共戰獨裁凱道行動 侯友宜：我會去

國民黨發起4月26日要在凱道舉辦「反綠共戰獨裁」遊行，藍營縣市長紛紛表態要出席，要凝聚藍營大團結氣勢。新北市長侯友宜今受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。