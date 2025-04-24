影／南投縣長許淑華號召426上街頭：當初罷韓國瑜根本不查

南投縣長許淑華今天表示，韓國瑜當選高雄市長未滿一年，綠營就發動連署罷免、連署有大批假資料但檢調都不曾調查。這次罷免綠委，罷免團體、國民黨卻遭搜索、收押，民進黨政府明顯就是雙標，只有全民上街頭，才能讓賴政府和檢調有所收斂。

國民黨為了反制大罷免，4月26日舉辦「戰獨裁站出來」遊行，號召支持者走上凱道抗議。許淑華說，賴清德總統上任近一年，無力解決內政問題，反而利用大罷免進行政治清算，讓民眾產生寒蟬效應，這次號召全民站出來上街頭，用平和的訴求，凸顯賴政府無力施政，只會權力鬥爭。

許淑華認為，立法院長韓國瑜參加大遊行機率高，韓國瑜擔任高雄市長時，綠營發起罷免。罷韓團體在韓國瑜剛當選沒多久就發起連署，不符合就職滿一年才能啟動罷免，且很多是假資料、無法核對，檢調卻沒任何動作。相較這次檢調直接到國民黨黨部搜索、收押，明顯就是雙標，民進黨對不同政黨確實有不同作法。

她說，這次凱道抗議遊行和政黨無關，因為連民眾黨都參加，凸顯全民對司法不信任，透過上街頭讓賴政府感受全民的不滿，也讓檢調有所收斂。