國民黨426凱道總動員 馬英九、韓國瑜、管中閔都受邀

國民黨發起426上凱道「反綠共，戰獨裁」活動。國民黨今舉行記者會說明流程，並透露當天除了藍營15縣市長、黨籍立委全員到齊，台大前校長管中閔也會到場助講，至於前總統馬英九、立法院長韓國瑜等要角皆有受邀出席，「敬請期待」。

近期傳出綠營側翼計畫搗亂、反串行動，擬聘當天活動工讀生一小時300元，還要求大家攜帶五星旗或標語到現場擾亂、製造糾紛。

國民黨呼籲，現場會有志工與糾察隊協助管理秩序，大家務必理性抗爭，不要讓民進黨有見縫插針的機會。發言人楊智伃強調，唯一認定旗幟是青天白日滿地紅的中華民國國旗，支持者也無需理會鬧場者的挑釁，只要拍照上傳網路、或找鄰近工作人員與警力排除即可。

台北市議員柳采葳提醒，不要掉入青鳥或特定網紅的陷阱，不要潑水、灑水或肢體衝突；當天會有罷免民進黨立委的連署站，大家可帶上戶籍資料參與連署。

根據規畫，凱道活動預計26日下午2點半會先行暖場、3時正式開始，在「人民的故事」環節，會邀各領域、地區的素人上舞台講述心聲；第二階段則是貴賓助講，管中閔將出席宣講；主環節則是立委大團結的展現，接著「民眾黨大團結」也會隨後登場，最後再由黨主席朱立倫主席與縣市首長、黨籍立委同台。

至於活動亮點，國民黨副發言人鄧凱勛表示，除了主舞台，景福門旁會設立次舞台，提供反綠共的人民主場「肥皂箱」，民代或黨公職、青年團站上肥皂箱宣講。另會設置「反綠共扭蛋區」，有各種包括「我是臺灣人我反綠」、「不同意罷免」的符咒貼紙、禁止吸煙禁止惡罷，戰獨裁、反綠共的文宣貼紙，也有隱藏版彩蛋。

台北市議員李明賢說，前總統陳水扁提到「不要以為跟你意見不一樣，就貼上標籤說ＸＸ同路人」，但民進黨還是持續在貼標籤，賴清德總統即將就任周年，這一年來他做了最努力的事就是清算鬥爭在野黨，司法完全淪為執政黨清算在野黨的政治工具，在野黨必須要站出來替台灣民眾講話。