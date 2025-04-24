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花蓮縣長徐榛蔚表態426上凱 批檢調辦藍不辦綠

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣長徐榛蔚今天表態，將參加國民黨426凱道抗議。記者王思慧／攝影
花蓮縣長徐榛蔚今天表態，將參加國民黨426凱道抗議。記者王思慧／攝影

國民黨不滿罷免綠委遭檢調法辦幽靈連署，號召支持者426上凱道抗議，花蓮縣長徐榛蔚今天表態當天會北上參加，要「拼經濟、護民生」，指出尊重人民行使選舉與罷免權力，不過認為民進黨提出罷免理由不能說服國人，並質疑檢調「辦藍不辦綠」。

國民黨號召民眾4月26日上凱道「反綠共、戰獨裁」，據了解，花蓮有5萬人向地方黨部報名參加，要在當天下午3時到凱道抗議表達心聲。

徐榛蔚今天上午到消防局，參加全民防衛動員演習兵棋推演，會前受訪表示，會參加426遊行，她說，美國發起關稅大戰，對全球經濟造成衝擊，大家都嚴陣以待，各國對關貿大戰有很多的模擬與推演，台灣面臨內憂外患，中央政府應該重視民生與經濟。

徐榛蔚指出，國際情勢嚴峻，國內政黨惡鬥，現在是政治經濟狀況都不好的時候，中央要思考如何協助產業界度過此次關貿大戰；對於民生的衝擊，若關貿大戰發生，經濟與花蓮觀光的受到的衝擊會非常大，將導致通貨膨脹、消費緊縮，整個產業陷入民不聊生困境，呼籲中央以民生蒼生為念。

針對花蓮罷團連署書將過門檻，徐榛蔚表示，尊重人民選舉、罷免、創制、複決的權力，但質疑民進黨提出罷免的主要核心思想是什麼？能否說服所有國人接受罷免的理由？尤其中央選委會或者是檢調是否能讓國人接受，尤其是「辦藍不辦綠」現象，呼籲應該用一致標準來檢視罷免案。

花蓮縣長徐榛蔚今早到消防局，參加全民防衛動員演習兵棋推演。記者王思慧／攝影
花蓮縣長徐榛蔚今早到消防局，參加全民防衛動員演習兵棋推演。記者王思慧／攝影

徐榛蔚 罷免

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