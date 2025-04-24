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表態出席凱道遊行 盧秀燕出席行政院會未受訪

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
台中市長盧秀燕（右）上午出席行政院會，低調不受訪，離去前向媒體揮手致意。記者蘇健忠／攝影
台中市長盧秀燕（右）上午出席行政院會，低調不受訪，離去前向媒體揮手致意。記者蘇健忠／攝影

台中市長盧秀燕上午出席行政院會，低調不受訪，離去前向媒體揮手致意。

盧秀燕昨天參加在苗栗舉辦的「2025中部企業座談會」表示，川普關稅戰來襲急又猛，日本首相石破茂特別提到是國難、是國家危機，各國都在上談判桌，什麼時候輪到台灣不知道，談的結果也不知道，台灣必須做好準備，全神貫注當作國家最重要的唯一大事，為化解國家經濟重大風暴和危機「國難」、提醒中央執政當局放下政治全力拚經濟，願意「挺身而出」參與四月廿六日凱道遊行。

盧秀燕針對蔣萬安倡議「倒閣」表示，她要為蔣按個讚，在全球面臨經濟風暴的時刻，盼國家領導人回歸正務專心拚經濟、造顧人民，蔣市長有此熱忱提出意見，至於倒閣的議題，因各方見解不一樣，因此採開放性的議題討論，也抱持開放性的態度。

台中市長盧秀燕（左）上午出席行政院會，低調不受訪。記者蘇健忠／攝影
台中市長盧秀燕（左）上午出席行政院會，低調不受訪。記者蘇健忠／攝影

盧秀燕 風暴

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