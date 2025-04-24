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426反綠共戰獨裁凱道行動 侯友宜：我會去

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
新北市長侯友宜今天出席模範勞工表揚，表示將會出席426凱道行動。記者王慧瑛／攝影
新北市長侯友宜今天出席模範勞工表揚，表示將會出席426凱道行動。記者王慧瑛／攝影

國民黨發起4月26日要在凱道舉辦「反綠共戰獨裁」遊行，藍營縣市長紛紛表態要出席，要凝聚藍營大團結氣勢。新北市長侯友宜今受訪回應「我會去啊」，他強調，當前最重要是凝聚所有力量，好好地拚經濟、顧民生，讓國家能夠團結在一起往前走，也喊話希望早點結束這一場政治對立及衝突。

對於日前黨主席朱立倫號召到北檢的聲援行動，當天新北市長侯友宜缺席，外界關注侯市長這次是否會出席凱道行動，侯今天再次重申會出席，和群眾站在一起。

對於上次朱立倫號召的北檢集會行動，侯友宜缺席，國民黨新北黨部主委黃志雄說，態度、立場一致更重要，地方首長會理解社會氛圍、基層反映，不可能要求縣市長每一場活動都要出席，也相信黨中央接下來會有更好策略迎戰獨裁的執政黨。

侯友宜 朱立倫

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