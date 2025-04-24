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影／426上凱道 藍議員籲支持者留意青鳥反串鬧場

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
國民黨台北市議員李明賢（中）、柳采葳（右）今天舉行記者會，呼籲支持者上凱道當天要提防青鳥們鬧場及反串破壞秩序。記者潘俊宏／攝影
國民黨台北市議員李明賢（中）、柳采葳（右）今天舉行記者會，呼籲支持者上凱道當天要提防青鳥們鬧場及反串破壞秩序。記者潘俊宏／攝影

國民黨號召民眾4月26日上凱道「反綠共，戰獨裁」，組發會昨天統計已有5萬人向地方黨部報名參加。國民黨台北市議員李明賢、柳采葳今天舉行記者會呼籲支持者，當天要提防青鳥們鬧場及反串破壞秩序。

李明賢表示，賴清德總統就任將滿一年，賴總統施政最大的努力就是清算在野黨，藉司法清算完民眾黨，接著就是清算國民黨，賴清德的獨裁破壞台灣的民主，在野黨必須站出來為人民講話，愛台灣守護中華民國不是民進黨的專利。

柳采葳呼籲支持者堤防青鳥鬧場及反串破壞秩序，青鳥可能拿著五星旗或激進標語反串到場擾亂活動，也可能高喊支持統一，或是拿出「綠共，你最好不要逼我選邊站」等假圖卡標語，這都是青鳥們可能的鬧場手段，支持者不要隨之起舞，反而要高喊「反綠共、反獨裁」反制，若遇到暴力衝突與糾紛，也要堅決拒絕這些鬧場行為，要拒絕暴力保持冷靜，甚至拿起手機錄影都是反制的方法。

國民黨今天舉行記者會，呼籲支持者上凱道當天要提防青鳥們鬧場及反串破壞秩序，並發放有關訴求的貼紙。記者潘俊宏／攝影
國民黨今天舉行記者會，呼籲支持者上凱道當天要提防青鳥們鬧場及反串破壞秩序，並發放有關訴求的貼紙。記者潘俊宏／攝影
國民黨台北市議員李明賢（左）、柳采葳（右）今天舉行記者會，呼籲支持者上凱道當天要提防青鳥們鬧場及反串破壞秩序。記者潘俊宏／攝影
國民黨台北市議員李明賢（左）、柳采葳（右）今天舉行記者會，呼籲支持者上凱道當天要提防青鳥們鬧場及反串破壞秩序。記者潘俊宏／攝影
國民黨台北市議員李明賢（左二）、柳采葳（右二）、發言人楊智伃（右一）、副發言人鄧凱勛（左一）今天舉行記者會，呼籲支持者上凱道當天要提防青鳥們鬧場及反串破壞秩序。記者潘俊宏／攝影
國民黨台北市議員李明賢（左二）、柳采葳（右二）、發言人楊智伃（右一）、副發言人鄧凱勛（左一）今天舉行記者會，呼籲支持者上凱道當天要提防青鳥們鬧場及反串破壞秩序。記者潘俊宏／攝影

國民黨 柳采葳 標語

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