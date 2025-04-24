藍白首次攜手上凱道戰獨裁 黃敏惠參加支持者熱烈響應
國民黨、民眾黨周末上凱道舉辦「戰獨裁站出來」大遊行，嘉義縣市藍白陣營首度攜手上街頭，嘉市長黃敏惠表態調開行程參加遊行，帶動支持者響應，國民黨、民眾黨嘉義縣市黨部表示，支持者反應熱烈，包租遊覽車並各自搭車北上會合。
黃敏惠說，台灣面對國際情勢很嚴峻，挑戰非常大，周末全國一起來的時候，她會參與，希望朝野、社會降低對立，大家能和解，團結一致對外、一起面對未來挑戰。
國民黨嘉市黨部主委蔡明顯說，中央黨部未下動員令，大家自發性前往，退休公教警團體、黨部幹部、黨員會參加；藍營市議員陳家平說，黨員及支持者對藍白聯手上街頭戰獨裁，反應熱烈，紛紛表達要「戰（站）出來」，自費北上，估計至少有4輛遊覽車。
國民黨嘉縣黨部說，當天會有3輛遊覽車各自從定點出發北上，與兼主委的立委王育敏在台北遊行會合。民眾黨嘉義黨部副主委許正憲說，黨員及支持者對周末上凱道戰獨裁，都反應熱烈，紛紛表達會自發性參加，黨部未雇遊覽車，大家北上與立委張啟楷在台北會合。
周六凱道集結，朱立倫及黃國昌呼籲所有願守護台灣民主、捍衛法治的台灣人民一起站出來，對專制獨裁賴總統與民進黨倒行逆施，發出人民的怒吼。藍白支持者在line群組，號召上凱道，有人製作圖卡請大家「戰（站）出來！」
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