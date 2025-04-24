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周六上凱道 盧秀燕表態後「調不到遊覽車」

聯合報／ 地方社會中心、政治中心／連線報導
台中市長盧秀燕（中）昨首度表態上凱道提醒中央放下政治，全力拚經濟。苗栗縣長鍾東錦（右）也表示會出席。記者范榮達／攝影
台中市長盧秀燕（中）昨首度表態上凱道提醒中央放下政治，全力拚經濟。苗栗縣長鍾東錦（右）也表示會出席。記者范榮達／攝影

國民黨號召群眾廿六日上凱道「反綠共，戰獨裁」，台中市長盧秀燕昨首度表態將北上參加，「站在街頭提醒我們的國家領導人放下政治拚經濟」。蔣萬安、侯友宜張善政等北三都市長也將上凱道。國民黨組發統計昨天中午，已逾五萬人向地方黨部報名參加。

中部企業座談會昨在苗栗巨蛋體育館舉行，上千家企業、工業區廠商參與，喊話政府挺銀行、銀行挺企業，企業挺員工及銀行不要抽銀根。除了盧秀燕，苗栗縣長鍾東錦、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善都到場，宣示責無旁貸當企業後盾。

盧秀燕說，川普關稅戰來襲急又猛，日本首相石破茂特別提到是國難、是國家危機，各國都在上談判桌，什麼時候輪到台灣不知道，談的結果也不知道，台灣必須做好準備，全神貫注當作國家最重要的唯一大事，為化解國家經濟重大風暴和危機「國難」、提醒中央執政當局放下政治全力拚經濟，願意「挺身而出」參與四月廿六日凱道遊行。

張麗善說，民進黨濫用公權力、濫用檢調單位成為政治打壓工具，很多鄉親跟她一樣要上凱道表達心聲，「面對這個政府，要發出怒吼、發出不平之鳴。」

「這樣的時局怎麼可能不去？這不是藍或白（集會），而是看不下去整個司法體系扭曲的做法，怎麼可能不去呢？」桃園市長張善政表態出席。據了解，除了台東縣長饒慶齡在德國，無法出席凱道遊行活動，藍營其他縣市長及無黨籍鍾東錦都會出席。

國民黨台中市黨部表示，已叫了六十五輛遊覽車，粗估超過兩千人北上，盧秀燕表態後，更多民眾也想參與，但已調不到車了，據悉，台中市藍營也有廿多名議員上凱道。

國民黨主席朱立倫昨晚說，縣市長最關心民生與台灣安定，但賴清德總統近一年來只造成台灣內鬥，不拚民生、拚經濟，只拚政治、搞內鬥，全民看不下去，這是台灣最關鍵的時刻，相信每位縣市長都會站出來。

針對賴清德總統在民進黨中常會批評在野黨「政治攻防」，民眾黨主席黃國昌表示，如果不是執政黨無能至極，何須在野黨出面提出建議？行政院長卓榮泰提不出來的衝擊影響評估，就請賴清德立刻公布給台灣社會看，別用謾罵在野黨掩飾自己的無能，還批賴「講甲歸畚箕，做嘸一湯匙」。

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