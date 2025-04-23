426上凱道戰獨裁 國民黨：已逾5萬人報名超乎預期

國民黨號召民眾4月26日上凱道「反綠共，戰獨裁」，組發會截至中午統計，已有5萬人向地方黨部報名參加。黨主席朱立倫呼籲地不分南北，人不分老少，沒有分政黨之別，大家共同在26日下午3時到凱道發揮人民的力量。

朱立倫今在中常會表示，當全世界都在拚經濟、拚關稅貿易戰的此時，只有民進黨在台灣內部找敵人，清除在野黨變成最重要的目標。「如果今天不站出來，明天被清除掉，台灣就沒了，台灣的民主、台灣的安全沒有了，台灣的經濟也崩潰了。」

國民黨中常會今開了近一小時，文傳會主委林寬裕會後轉述，大家都義憤填膺，也提出非常多建議，希望把4月26日的活動辦好，其中有中常委提及，收到一些「負面壓力」，朱立倫說，現在是大家一起行動的時候，會在426當天展現出最大的能量，呼籲所有的人一起出來。

至於當天預期會有多少人上街頭，林寬裕表示，到目前收到的反應熱烈，超過預期，不少基層組織都自發性前來，這都是過去前所未有的狀況。

國民黨發言人楊智伃說，據組發會統計，截至今中午，共有5萬人向各地方黨部報名，還不包含議員、議長與立委，相信周六大家風雨無阻，一起上凱道的數字絕對非常紮實，不像是青鳥上周六自己喊的莫名其妙數字。

此外，綠營側翼近日傳出「花300元徵人到場鬧場，穿紅衣拿五星旗、白衣拿統一口號、黑衣挑起衝突」、再撒反串圖卡「綠共是你們逼我選中共」；更提及公關發包找時薪200元的「臨演」。林寬裕表示，非常多支持者也都收到這樣的訊息，表示大家都很關切、也憂心當天會被有心人操弄。

林寬裕說，黨中央明日上午會舉行記者會說明活動流程細節，也會特別提醒參與民眾如何防範反串、鬧場，國民黨是和平、理性表達訴求，絕對不容許任何暴力的發生。

楊智伃也批，很多青鳥、側翼組織想在26日當天舉五星旗鬧場，但他們在自己的造勢活動也有舉五星旗，這就真正相應了「綠共紅共一家親」。國民黨會不斷呼籲支持者與宣傳，唯一認定中華民國「青天白日滿地紅」國旗。