426上凱道？張善政：時局這樣怎麼可能不去
藍白號召426上凱道關心國事，桃園市長張善政今天下午受訪，媒體問是否會參426藍白在凱道的集會遊行，張善政強調，這樣的時局怎麼可能不去呢？這不是藍或白（集會），而是看不下去整個司法體系扭曲的做法，所以怎麼可能不去呢?
至於怎麼看藍、白主席會面一事，張善政以還有其他行程表示先不評論。
張善政下午出席桃園市肺癌公費篩兩周年成果發表會，肯定桃園18家醫院協助市府，投入肺癌低劑量（LDCT ）公費篩。衛生局表示從前年3月1日至今年2月28日篩檢4萬1871高風險族群，影像異常3107人，確診233人，其中92%是0期至1期，屬於及早治療能痊癒者，市府肺癌篩檢相當於花1元為健保省下3元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言