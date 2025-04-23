426上凱道？張善政：時局這樣怎麼可能不去

藍白號召426上凱道關心國事，桃園市長張善政今天下午受訪，媒體問是否會參426藍白在凱道的集會遊行，張善政強調，這樣的時局怎麼可能不去呢？這不是藍或白（集會），而是看不下去整個司法體系扭曲的做法，所以怎麼可能不去呢?

至於怎麼看藍、白主席會面一事，張善政以還有其他行程表示先不評論。

張善政下午出席桃園市肺癌公費篩兩周年成果發表會，肯定桃園18家醫院協助市府，投入肺癌低劑量（LDCT ）公費篩。衛生局表示從前年3月1日至今年2月28日篩檢4萬1871高風險族群，影像異常3107人，確診233人，其中92%是0期至1期，屬於及早治療能痊癒者，市府肺癌篩檢相當於花1元為健保省下3元。