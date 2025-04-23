快訊

廖峻中風躺7天轉出ICU 兒報佳音：目前沒有生命危險

三大法人買超295億元 台積電漲幅飆第四大

蘇澳軍港「馬公軍艦」疑艙內悶燒 遭目擊濃煙直竄影像曝

426上凱道？張善政：時局這樣怎麼可能不去

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政參加肺癌篩檢成果發表會。記者鄭國樑／攝影
張善政參加肺癌篩檢成果發表會。記者鄭國樑／攝影

藍白號召426上凱道關心國事，桃園市長張善政今天下午受訪，媒體問是否會參426藍白在凱道的集會遊行，張善政強調，這樣的時局怎麼可能不去呢？這不是藍或白（集會），而是看不下去整個司法體系扭曲的做法，所以怎麼可能不去呢?

至於怎麼看藍、白主席會面一事，張善政以還有其他行程表示先不評論。

張善政下午出席桃園市肺癌公費篩兩周年成果發表會，肯定桃園18家醫院協助市府，投入肺癌低劑量（LDCT ）公費篩。衛生局表示從前年3月1日至今年2月28日篩檢4萬1871高風險族群，影像異常3107人，確診233人，其中92%是0期至1期，屬於及早治療能痊癒者，市府肺癌篩檢相當於花1元為健保省下3元。

罷免

延伸閱讀

桃捷綠線第1階段明年通車 列車7月上主軌道動態測試

桃園公共工程3大案 市府興訟向竹圍漁港碼頭營造商求償

中壢富台國小60校慶 校地變捷運站…桃園市長宣布遷校啟動

桃園龍岡干米節登場 13國使節體驗潑水祈福歡樂嗨翻

相關新聞

426上凱道戰獨裁 國民黨：已逾5萬人報名超乎預期

國民黨號召民眾4月26日上凱道「反綠共，戰獨裁」，組發會截至中午統計，已有5萬人向地方黨部報名參加。黨主席朱立倫呼籲地不...

426上凱道？張善政：時局這樣怎麼可能不去

藍白號召426上凱道關心國事，桃園市長張善政今天下午受訪，媒體問是否會參426藍白在凱道的集會遊行，張善政強調，這樣的時...

426凱道集會嘉義市長黃敏惠願參與 盼朝野降低對立團結對外

中國國民黨預計26日舉辦凱道集會活動。嘉義市長黃敏惠今天表示，當天會北上參與，希望朝野、社會能降低對立，大家和解且團結一...

傳426上凱道青鳥將鬧場 凌濤揭三反串爛招挑衝突

國民黨號召26日上凱道，綠營側翼近日傳出「花300元徵人到場鬧場，穿紅衣拿五星旗、白衣拿統一口號、黑衣挑起衝突」、再撒反...

影／426上凱道 彰化、南投、雲林縣長都會去「發出怒吼」

彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善今天參加在苗栗縣舉行「2025中部企業座談會」，張麗善受訪時控訴民進黨濫用...

盧秀燕將出席426激勵基層 藍已叫65輛遊覽車：調不到車了

台中市長盧秀燕今天表態，將出席426凱達格蘭大道遊行。此言一出，台中藍營基層士氣大振，國民黨台中黨部表示，前天開始招募民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。