426凱道集會嘉義市長黃敏惠願參與 盼朝野降低對立團結對外
中國國民黨預計26日舉辦凱道集會活動。嘉義市長黃敏惠今天表示，當天會北上參與，希望朝野、社會能降低對立，大家和解且團結一致對外，一起面對未來挑戰。
國民黨主席朱立倫號召民眾4月26日上凱道集結，黃敏惠今天參與活動時被媒體詢問及會不會出席，她說，當天原本有既定行程，後來接到通知，就排開行程準備北上參與。
黃敏惠表示，目前台灣面臨國際局勢仍相當嚴峻，挑戰也非常大，4月26日全國大家一起來的時候，希望朝野、社會能降低對立，大家能和解且團結一致對外，面對未來挑戰。
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