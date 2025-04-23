影／426上凱道 彰化、南投、雲林縣長都會去「發出怒吼」

彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善今天參加在苗栗縣舉行「2025中部企業座談會」，張麗善受訪時控訴民進黨濫用檢調單位成為政治打壓工具，426上凱道，發出怒吼、發出不平之鳴。

中部企業座談會今天在苗栗市巨蛋體育館舉行，台中市長盧秀燕上午10點先到會場致意，苗栗縣長鍾東錦陪同受訪，盧10點半左右離開，王惠美、許淑華、張麗善上午11點半左右到場，張麗善答覆提問時，與鍾東錦都表示「426上凱道，我們都會去」。

張麗善說，現在民進黨倒行逆施，而且濫用公權力、濫用檢調單位成為政治打壓工具，很多鄉親跟她一樣，都要上凱道表達共同的心聲，就是面對這個政府，要發出怒吼、發出不平之鳴。