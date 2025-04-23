盧秀燕將出席426激勵基層 藍已叫65輛遊覽車：調不到車了

台中市長盧秀燕今天表態，將出席426凱達格蘭大道遊行。此言一出，台中藍營基層士氣大振，國民黨台中黨部表示，前天開始招募民眾北上，叫了65輛遊覽車，粗估超過2000人，今天盧表態後，更多民眾也想北上，不過已經調不到車了，「熱度太高了！」

盧秀燕今天赴苗栗參加中部企業座談會，受訪時表示，為了提醒中央政府放下政治權力拚經濟，4月26日願意挺身而出，親自到街頭提醒國家領導人，應該全力化解國家危機。

國民黨台中議會黨團書記長李中說，昨天收到盧秀燕將參加426遊行的消息，馬上號召黨團成員北上，32席議員中，除了當天本就有事無法到場的人，已經有20多名議員願意共襄盛舉，當天下午預計和盧一起登台。

國民黨台中黨部主委顏文正表示，這次民眾真的非常熱情，幾乎是「一呼百應」，黨部前天開始在各群組號召支持者，叫了65輛遊覽車，以每輛遊覽車30到40人計算，至少有2000多人會一同參與；今天盧秀燕表態後，許多民眾也來詢問是否能加入，不過已經調不到車，部分民眾只能自行驅車了。

顏文正指出，基層民眾大多對大罷免相當反感，但此前一直沒有宣洩的出口，也不曉得如何反制，黨內彷彿一個壓力鍋；黨中央推動426遊行，加上盧秀燕、台北市長蔣萬安等人陸續發聲，才讓民眾參與的熱情空前高漲。